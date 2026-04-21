Antalya’nın Manavgat-Alanya D-400 karayolunda alkollü sürücünün neden olduğu trafik kazası, bir genç kadını yoğun bakıma götürdü. Kaza, Ulualan mevkiinde meydana geldi. Alanya istikametine seyir halinde olan Nurhayat A.’nın kullandığı elektrikli bisiklete, arkadan gelen bir araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç kadın ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı hastaneye kaldırdı. Genç kadının yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

2.61 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü, jandarma ekiplerinin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları üzerinden yaptığı inceleme sonucu Kızılot Mahallesi’nde yakalandı.

Aracı kullanan Öner Ö.’nün yapılan kontrolde 2.61 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün ifadesinde, alkolün etkisiyle kazayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

2050’YE KADAR EHLİYETİNE EL KONULDU

Yapılan incelemede sürücünün daha önce de 6 kez alkollü araç kullanmaktan işlem gördüğü ortaya çıktı. Bu olayla birlikte 7’nci kez işlem yapılan sürücüye;

- Alkollü araç kullanmak

- Ehliyetsiz araç kullanmak

- Olay yerini terk etmek

suçlarından toplam 396 bin TL para cezası kesildi. Ayrıca sürücü belgesine 2050 yılına kadar el konuldu.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan sürücü, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan, bölgede yaşayan vatandaşlar Alanya Manavgat yolunda artan trafik kazaları ve alkollü sürücü denetimleri konusunda daha sıkı kontroller yapılmasını istiyor.