Alanya Damlataş sahilinde yürürken yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi

SAHİLDE GEZERKEN YAKALANDI

Alanya’da firari hükümlü yakalandı haberine konu olan olay, Damlataş Mahallesi sahil bandında yaşandı. Hakkında uzun süredir arama kararı bulunan O.K. (49), polis ekiplerinin yaptığı rutin çalışma sırasında sahilde yürüdüğü sırada tespit edildi.

10 YILI AŞAN CEZASI VARDI

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği İnfaz ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, şüphelinin “hükümlünün kaçması” ve “dolandırıcılık” suçlarından kesinleşmiş 10 yıl 4 ay 26 gün hapis cezası bulunduğu belirlendi. Şüpheli, kimlik kontrolü sonrası ekipler tarafından gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan firari hükümlü, güvenlik önlemleri altında Alanya Adliyesi’ne sevk edildi. Buradaki işlemlerinin ardından tutuklanan O.K., cezaevine gönderildi.

Son dönemde Alanya’da aranan şahısların yakalanmasına yönelik polis çalışmaları sıklaştırılırken, ekiplerin özellikle sahil ve yoğun alanlarda kontrollerini artırdığı öğrenildi.