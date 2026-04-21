Antalya’nın Manavgat ilçesinde kaybolan zabıta memuru Ali Savaş için ırmak çevresinde başlatılan arama çalışmaları sürüyor

6 GÜNDÜR KAYIP

Antalya Manavgat'ta görev yapan zabıta memuru Ali Savaş (42), 14 Nisan gecesi Çeltikçi Mahallesi’ndeki evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Aradan geçen 6 güne rağmen kendisinden herhangi bir haber alınamadı. Manavgat kayıp zabıta olayı, ilçe genelinde yakından takip ediliyor.

SON SİNYAL IRMAK KENARINDAN GELDİ

Güvenlik birimlerinin yaptığı teknik incelemelerde, Savaş’ın cep telefonundan alınan son sinyalin Salkımevler Mahallesi’nde, Manavgat Irmağı kıyısından geldiği tespit edildi. Bu bilginin ardından arama çalışmaları özellikle ırmak hattında yoğunlaştırıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI GENİŞLETİLDİ

Manavgat’ta kayıp zabıta Ali Savaş arama çalışmaları kapsamında jandarma, polis ve deniz polisi ekipleri sahaya çıktı. Bölgede dron destekli tarama yapılırken, dalgıç ekipleri de ırmakta su altı araması gerçekleştirdi.

Aramalar Aşıklar Çeşmesi çevresinden başlayarak Şavlak bölgesine kadar genişletildi. Ekipler, hem su üstünde hem de çevredeki alanlarda iz aramayı sürdürüyor.

6 GÜNDE SONUÇ ALINAMADI

Tüm çalışmalara rağmen 6 günün sonunda Ali Savaş’a dair somut bir bulguya ulaşılamadı. Ailesi ve yakınları endişeli bekleyişini sürdürürken, arama faaliyetlerinin her gün sabah saatlerinde yeniden başlatıldığı öğrenildi.

ENDİŞE ARTIYOR

Manavgat kayıp zabıta memuru Ali Savaş son durum başlığıyla gündemde yer alan olayda, herhangi bir iz bulunamaması ilçede kaygıyı artırdı. Yetkililer, bölgedeki çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildirdi.