Adıyaman’da yıllarca “intihar” denilen dosya yeniden açıldı. Yargıtay’ın kararıyla gerçek ortaya çıktı: 17 yaşındaki Fatma Koçak’ın aile içinde öldürüldüğü belirlendi.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 2014 yılında hayatını kaybeden 17 yaşındaki Fatma Koçak’ın ölümü, yıllarca “intihar” olarak kayıtlarda yer aldı. Ancak Yargıtay’ın bozma kararı sonrası yeniden açılan dosyada, olayın perde arkası bambaşka çıktı. Soruşturma kapsamında genç kızın, annesi ve üvey kardeşi tarafından öldürüldüğü ortaya kondu.

OLAY YILLARCA İNTİHAR OLARAK KALDI

23 Mayıs 2014’te Fatma Koçak, evde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu. O dönem yapılan ilk incelemede olay “intihar” olarak değerlendirildi. Anne Ayşe Gündüz ile üvey kardeş Kadir Korkut kısa süreli tutuklandı, ancak yaklaşık 1,5 yıl sonra serbest bırakıldı.

YARGITAY DOSYAYI YENİDEN AÇTIRDI

Dosyanın Yargıtay’a taşınmasıyla süreç değişti. Yargıtay, verilen kararı yetersiz bularak bozdu ve dosyanın yeniden görülmesini istedi. Bunun üzerine Kahta Cumhuriyet Savcılığı kapsamlı bir soruşturma başlattı.

KAÇTI, GERİ DÖNDÜ VE ÖLDÜRÜLDÜ

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre Fatma Koçak, Nevşehir’de evlendiği eşinden kaçarak Adıyaman’a geri döndü. Eve dönüşünün ardından çıkan tartışmada üvey kardeşi tarafından tüfekle vurulduğu belirlendi.

“SİZ BENİ ÖLDÜRECEKSİNİZ” SÖZÜ DOSYADA

Adli tıp bulgularına göre genç kızın vücudunda darp izleri tespit edildi. Dosyaya giren gizli tanık ifadelerinde Fatma’nın olaydan önce, “Siz beni öldüreceksiniz” dediği yer aldı. Tanıklar, silah sesinin evde sanıkların bulunduğu saatlerde duyulduğunu ifade etti.

OLAYA İNTİHAR SÜSÜ VERİLDİ

Soruşturma kapsamında elde edilen delillere göre, olay sonrası evde intihar süsü verilmeye çalışıldı. Odalara tarım ilacı serpiştirildi, tüp açıldı ve olayın farklı şekilde gösterilmesi için plan yapıldı. Anne Ayşe Gündüz’ün evde olmadığı izlenimi vermeye çalıştığı, üvey kardeşin ise olay sonrası evden ayrıldığı tespit edildi.

YARGITAY: NİTELİKLİ KASTEN ÖLDÜRME

Yargıtay, olayın “intihara yönlendirme” değil, Türk Ceza Kanunu kapsamında nitelikli kasten öldürme suçu olduğunu belirledi. Bu değerlendirme sonrası yerel mahkemenin önceki kararı bozuldu.

12 YIL SONRA YENİDEN TUTUKLANDILAR

Kararın ardından anne Ayşe Gündüz ile üvey kardeş Kadir Korkut yeniden gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dosyada yer alan bulgular, “12 yıl sonra ortaya çıkan aile içi cinayet gerçeği” olarak kayıtlara geçti.