Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile ticari taksi çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAZA MUHİTTİN ERSOY BULVARI’NDA MEYDANA GELDİ

Antalya Manavgat’ta ticari taksi ile otomobilin çarpıştığı trafik kazası, Sarılar Mahallesi Muhittin Ersoy Bulvarı’nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, D400 Karayolu yönüne ilerleyen Alparslan K. yönetimindeki 45 AHU 591 plakalı otomobil ile 3129 Sokak’tan bulvara çıkan Ramazan U.’nun kullandığı 07 J 0055 plakalı ticari taksi çarpıştı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobil sürücüsü Alparslan K. ile araçta yolcu olarak bulunan Elif Ç. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek için çalışma başlattı. Manavgat Sarılar Mahallesi trafik kazası detayları ile ilgili soruşturma sürüyor.