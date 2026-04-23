Antalya 23 Nisan SOLOTÜRK gösterisi saat kaçta, nerede yapılacak sorusu gün boyunca en çok aranan konular arasında yer aldı. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikler içinde öne çıkan gösteri için resmi bilgiler netleşti.

GÖSTERİ KONYAALTI SAHİLİNDE

Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi SOLOTÜRK, 23 Nisan 2026 Perşembe günü Antalya semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Gösteri, Konyaaltı Sahili Olbia Kent Meydanı üzerinde yapılacak.

Antalya Valiliği ile Antalya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde organize edilen etkinlik, halka açık olacak. Vatandaşlar gösteriyi sahil bandı boyunca farklı noktalardan izleyebilecek.

SAAT 17.00’DE BAŞLAYACAK

SOLOTÜRK F-16 gösteri uçuşu saat 17.00’de başlayacak. Organizasyon kapsamında gün boyu çeşitli etkinlikler düzenlenirken, en yoğun katılımın bu saatlerde olması bekleniyor.

Özellikle Antalya Konyaaltı SOLOTÜRK gösterisi nereden izlenir sorusuna yanıt arayanlar için Olbia Meydanı önü ve sahil hattı öneriliyor. Geniş görüş açısı nedeniyle sahil boyunca birçok noktadan net şekilde izlenebilecek.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, etkinlik saatinde bölgede yoğunluk yaşanabileceğini belirterek vatandaşların erken saatlerde alana gelmesini öneriyor. Trafik ve park sorunu yaşanmaması için toplu taşıma kullanılması da tavsiye ediliyor.

SOLOTÜRK’ün gerçekleştireceği akrobatik uçuşlar, özellikle çocuklar ve aileler için 23 Nisan coşkusunu gökyüzüne taşıyacak.