Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in mal varlığı yeniden gündeme geldi. İstanbul’dan Bodrum’a uzanan gayrimenkul listesi dikkat çekti.

Türk müziğinin tanınan isimlerinden İbrahim Tatlıses, bu kez sahip olduğu mülklerle gündemde. Uzun yıllardır iş, müzik ve yatırım alanında faaliyet gösteren sanatçının, farklı şehirlerdeki taşınmazları kamuoyuna yansıdı.

MAL VARLIĞI KALEM KALEM ORTAYA ÇIKTI

Yayınlanan bilgilere göre İbrahim Tatlıses’in bilinen mal varlığı oldukça geniş bir coğrafyaya yayılıyor. Özellikle İstanbul ve Ege bölgesindeki yatırımlar öne çıkıyor.

İşte İbrahim Tatlıses’in mal varlığı listesi:

• İstanbul Seyrantepe’de 32 daire ve 4 dükkan

• İstanbul Fikirtepe’de 4 daire

• İstanbul’un farklı semtlerinde 5 daire

• Şanlıurfa ve Kuşadası’nda arsalar

• İzmir’de 5 lüks daire

• Bodrum’da 12 villa ve geniş arazi

TÜRKİYE GENELİNE YAYILAN YATIRIMLAR

Sanatçının yatırımlarının yalnızca tek bir şehirle sınırlı kalmaması dikkat çekiyor. İstanbul, İzmir, Bodrum ve Şanlıurfa gibi farklı bölgelerde bulunan gayrimenkuller, uzun yıllara yayılan yatırım stratejisinin sonucu olarak değerlendiriliyor.

Özellikle Bodrum’daki villalar ve geniş arazi, son dönemde gayrimenkul değerlerinin yükselmesiyle birlikte en dikkat çeken kalemler arasında yer aldı.

SERVETİ YENİDEN GÜNDEMDE

Ünlü isimlerin mal varlıkları zaman zaman kamuoyunda tartışma konusu olurken, İbrahim Tatlıses’in sahip olduğu gayrimenkuller de sosyal medyada geniş yankı buldu.