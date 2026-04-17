AFAD verilerine göre Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden oldu

Son dakika Erzincan deprem haberi… Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. İlk belirlemelere göre sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ ÜZÜMLÜ

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre deprem, 17 Nisan 2026 saat 15.40’ta Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde kaydedildi. Sarsıntının büyüklüğü 4.1 olarak açıklanırken, yerin 10.94 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Deprem, özellikle Üzümlü merkez ve çevre mahallelerde hissedildi. İlk bilgilere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşandığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Bölgede yaşayan bazı vatandaşlar sarsıntıyı birkaç saniye boyunca net şekilde hissettiklerini belirtirken, deprem sonrası sokaklara çıkanlar oldu.

UZMANLAR NE DİYOR?

Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu hatırlatan yer bilimciler, 4.0 ve üzeri depremlerin özellikle yüzeye yakın gerçekleştiğinde hissedilmesinin normal olduğunu belirtiyor. Erzincan ve çevresinin de deprem riski yüksek bölgeler arasında yer aldığı biliniyor.

BÖLGEDE TAKİP SÜRÜYOR

AFAD ve ilgili kurumlar bölgede gelişmeleri yakından takip ediyor. Şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmezken, yetkililer vatandaşların resmi açıklamaları takip etmesi gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: AFAD