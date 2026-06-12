​İşte Alanya siyasetinde haftanın öne çıkan tüm gelişmeleri ve partilerin performans raporu:

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AK PARTİ

​AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı liderliğinde hem saha çalışmalarını hem de parti içi faaliyetlerini yoğun bir tempoda sürdürdü.

​PARTİ İÇİ ÇALIŞMALAR VE TOPLANTILAR

​İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı başkanlığında ve Koordinatör Anıl Yetişkin’in katılımıyla haftalık olağan toplantı yapıldı. Esnaf Komisyonu Başkanı Ali Koç idaresinde ise esnafın talepleri değerlendirildi. Partiye yeni katılan üyeler için de karşılama programı düzenlendi.

​SAHA ÇALIŞMALARI VE DIŞ TEMSİL

​Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Ahmet Çağlar, Adana’daki Bölge Toplantısı’na katılırken; Yatırım Komisyonu Başkanı Hasan Sipahioğlu, Kestel Mahallesi'ndeki DSİ sulama çalışmalarını yerinde inceledi.

​TEŞKİLATTAKİ KABULLER VE ZİYARETLER

​Sektörel Buluşmalar: MUTBİR, ALEKOD, TTPP gibi emlak ve inşaat sektörü temsilcileri parti binasında ağırlandı. Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, Mahmutlar S.S. 337 No’lu Kooperatif yönetimi ile Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Başkanı Ferit Kesen ve yönetimi teşkilatın misafiri oldu.

​SOSYAL YAŞAM VE SAHA PROGRAMLARI

​Alanya Üniversitesi’nin mezuniyet törenine katılarak öğrencilerin heyecanına ortak olan teşkilat, Hüseyin Azakoğlu Ortaokulu'nun "Sıfır Atık Eko Şenlik" sergisine de destek verdi. Kadın Kolları Başkanı Fatma Anılgan ise mahalle başkanlarıyla birlikte pişi organizasyonu düzenledi.

​Yönetim kurulu üyesi Harun Arslan’ın kuzeninin asker uğurlama programına katılım sağlandı. Ayrıca Şafak-Öztürk, Sevimler-Ünal, Ciğerli-Tatlı, Tekin-Okyanus ve Kozak-Özdemir ailelerinin evlatlarının düğün ve "işin olsun" merasimlerine katılarak mutlulukları paylaşıldı.

​AK Parti, "nöbetçi başkan" uygulamasını bu hafta da sürdürdü ve vatandaşların sorunlarına çözüm aradı. Teşkilat, hem parti içi hem de saha çalışmalarıyla dolu dolu bir haftayı geride bıraktı.

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CHP

​CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir öncülüğündeki ilçe örgütü, Genel Başkan Özgür Özel’e bağlılık açıklamalarıyla parti içi birliği pekiştirirken, Alanya Belediyesi’nin sahadaki güçlü icraatlarıyla da yoğun bir haftayı geride bıraktı.

​PARTİ İÇİ GELİŞMELER VE GÖREVLENDİRMELER

​İlçe Başkanı Bülent Kandemir ve yönetiminin önerileriyle, Alanya Belediyesi CHP Meclis Grup Sözcülüğü görevine Halime Dim Ceylan seçildi. "Mutlak Butlan" kararının ardından Başkan Bülent Kandemir liderliğindeki ilçe örgütü, Genel Başkan Özgür Özel’e tam bağlılık mesajı verdi.

​BELEDİYE İCRAATLARI

​Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in liderliğinde, kırsaldan merkeze uzanan yol bakım, onarım ve asfalt seferberliği takdir topladı. Başkan Kandemir, tüm mahallelere eşit hizmet götüren belediye ekiplerine teşekkür etti.

​ÇEVRE VE SOSYAL YAŞAM

​İlçe örgütü, belediyenin düzenlediği Eko Şenlikler kapsamında Jülide Akça İlkokulu öğrencilerinin geri dönüşüm sergisine katılarak çevre projelerine destek verdi. Parti emektarı Çiğdem Çalışkan’ın kızı İdil ile Ali’nin nişan ve nikâh törenlerine katılım sağlanarak ailelerin mutluluğu paylaşıldı. CHP Alanya İlçe Örgütü hem saha hem de parti içi çalışmalarıyla dinamik bir haftayı daha tamamladı.

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MHP

​Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Mustafa Sünbül ve yönetim kurulu üyelerinin hem parti içi entegrasyonu hem de sahayı kapsayan aktif siyasi çalışmalarıyla hareketli bir haftayı geride bıraktı.

​PARTİ İÇİ İSTİŞARELER VE KONGRE HAZIRLIKLARI

​İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Antalya İl Teşkilatı’nda İl Başkanı Sadullah Güneş başkanlığında gerçekleştirilen "Olağan İlçe Başkanları Toplantısı’na katıldı. Toplantıda, Antalya genelindeki ilçe kongrelerinin takvimi belirlendi.

​Başkan Sünbül ve yönetimi, hafta sonu mesaisinde geçmiş dönem Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyeleriyle bir araya gelerek geniş kapsamlı istişarelerde bulundu.

​SAHA ÇALIŞMALARI VE SEYRÜSEFER

​Teşkilat içi dinamizmi artırmak adına saha çalışmalarına ağırlık veren MHP Alanya ekibi, hafta boyunca yeni üye kayıtlarıyla gücüne güç katmaya devam etti.

​VATANDAŞLARLA İÇ İÇE: MUTLU GÜNLER

​MHP İlçe Teşkilatı, halkın iyi gününde yanında yer alarak cemiyet ziyaretlerini aralıksız sürdürdü: Baykal ve Çakmak ailelerinin evlatları Selen ile Hasan’ın düğün merasimine Başkan Mustafa Sünbül ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte katılım sağlandı.

​Öztürk ailesinin evlatları Emel ile Yahya’nın düğün merasimine de yönetim kurulu düzeyinde katılım gösterilerek ailelerin mutlulukları paylaşıldı. Başkan Sünbül ve yönetimi hem teşkilat içi hem de saha çalışmalarıyla yoğun bir haftayı daha geride bıraktı.

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İYİ PARTİ

​İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Hilmi Er liderliğinde hem sahada vatandaşla bağlarını güçlendirdi hem de genel merkez düzeyindeki kritik konuları yerele taşıdı.

​CEMİYET VE TAZİYE ZİYARETLERİ

​Parti üyesi Hicran Şimşek’in kardeşi Burakhan ve Gülfem’in, Konaklı esnafı İbrahim Sevimlier’in oğlunun, Çamlıca Mahallesi'nden Tekin ailesinin çocuklarının ve İshaklı Mahallesi Muhtarı Rasim Okyanus'un düğün cemiyetlerine katılım sağlandı. Ayrıca, Denizli’de kazada hayatını kaybeden Hayriye Arıkan ile Beyreli Mahalle Başkanı Kemal Şamlı’nın vefat eden amcasının mevlit programlarına katılarak ailelerin acısı paylaşıldı.

​Seki Mahallesi’nde Yönetim Kurulu Üyesi Hayrettin Yılmaz’ın evine konuk olan teşkilat üyeleri, samimi bir ortamda istişarelerde bulundu.

​ANTALYA İL BAŞKANLARI TOPLANTISINDA KRİTİK TEMASLAR

​İlçe Teşkilat Başkanı Atilla Baysal ile aylık olağan İlçe Başkanları Toplantısı'na katılan Alanya yönetimi, yerel ve ulusal siyasi gelişmeleri masaya yatırdı. Geleceğe yönelik stratejilerin belirlendiği toplantıdan, "Büyük Türk milletini ülkemizin son kalesi olan İYİ Partimizde buluşmaya davet ediyoruz" çağrısı yükseldi.

​BÜYÜK TANDOĞAN MİTİNGİ İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

​İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun ilan ettiği 27 Haziran Ankara Tandoğan Mitingi için Alanya teşkilatı kolları sıvadı. Başkentteki bu büyük buluşmaya Alanya’dan güçlü ve yoğun bir katılım sağlanması amacıyla organizasyon hazırlıklarına şimdiden başlandığı duyuruldu. Başkan Hilmi Er ve yönetimi, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

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SAADET PARTİSİ

​Saadet Partisi Alanya İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca, her hafta olduğu gibi bu hafta boyunca da muhalif ve vatandaştan yana siyasi eleştirilerini kararlılıkla sürdürdü. Hem basın yoluyla hem de teşkilat çalışmalarıyla dolu dolu bir haftayı geride bıraktı.

​GEÇİM SIKINTISINA KARŞI SEYYANEN ZAM ÇAĞRISI

​Vatandaşın ve emeklinin ekonomik yükünü hafifletmek adına net bir duruş sergileyen Başkan Sarıca, temmuz ayı için hükümete çağrıda bulundu. Sarıca, "Temmuz ayında emekli maaşına da asgari ücrete de hem ara zam hem de seyyanen zam yapılmalıdır" diyerek çalışanların ve emeklilerin enflasyon karşısında ezdirilmemesi gerektiğini vurguladı.

​ÜRETİMDE TEHLİKE ÇANLARI: SANAYİ TALEBİ DÜŞÜYOR

​Ülke ekonomisinin temel direği olan üretim sektöründeki gerilemeye somut verilerle dikkat çeken Sarıca, sanayideki tehlikeli gidişatı şu sözlerle özetledi: "2023 yılından bu yana tüketimde kullanılan elektrik, üretimde kullanılan elektriği geçmiş durumda. Yani hane halkının tükettiği elektrik miktarı, sanayide kullanılan elektrik miktarını aşmış bulunuyor. Bu tablo, sanayi üretimimizin gerilediğini ve üretim odaklı büyümeden uzaklaştığımızı gösteriyor."

​SEÇİM SAHASINDA SIKI MÜCADELE VE BAŞARI

​Hafta sonu bazı beldelerde yapılan ara seçim sonuçlarını da gündeme taşıyan Başkan Sarıca, Mustafapaşa'da partisinin elde ettiği yüzde 16'lık oy oranını değerlendirdi. İktidarın tüm bakanları ve gücüyle yüklenmesine rağmen bu beldede alınan oy oranının büyük bir başarı olduğunu belirterek teşkilatının sahadaki dirençli mücadelesine dikkat çekti. Parti içi çalışmalarına ve halkla temaslarına hız kesmeden devam eden Sarıca, Saadet Partisi'nin vizyonunu kamuoyuyla paylaşarak partinin net ve yapıcı politikalarını halka duyurdu.

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ANAHTAR PARTİ

​İlçe Başkanı Abdullah Akkuş liderliğindeki Anahtar Parti Alanya Teşkilatı hem sahada hem de teşkilatlanma çalışmalarında "tam saha pres" uygulayarak haftaya damgasını vurdu.

​ÖNCE ASLANLAR GİBİ MUHALEFET, SONRA ŞEREFLE İKTİDAR

​Hafta sonu beldelerde yapılan ara seçim sonuçlarını değerlendiren İlçe Başkanı Abdullah Akkuş, partisinin yükselişine dikkat çekerek iddialı bir duruş sergiledi: “Önce aslanlar gibi muhalefet, sonra şerefle iktidar diyerek çıktığımız bu yolculukta elde ettiğimiz başarı; Türk milletinin geleceğine hizmet etme azmimizi daha da güçlendirmiştir.”

​CEMİYETLERDE TAM KADRO: HALKIN YANINDA

​Siyaseti halkın içinde sürdüren Anahtar Parti Alanya Ailesi, yoğun bir cemiyet programıyla vatandaşların mutluluğuna ortak oldu. Partinin önde gelen isimlerinden Arif Çakmak’ın oğlu başta olmak üzere; Ayşe ve Rasim, Gülnara ve Yunus, Ayşe İrem ve Aykut çiftlerinin düğün merasimlerine katılım sağlandı.

​TEŞKİLATLANMADA YENİ KAN: UĞRAK MAHALLESİ

​Alanya genelindeki teşkilat ağını büyüten Anahtar Parti, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda, Uğrak Mahallesi Mahalle Başkanlığı görevine Mehmet Tepe atandı. Başkan Akkuş, mahalle bazlı çalışmaların kararlılıkla süreceği mesajını verdi.

​TURİZM ESNAFININ HAVALİMANI ÇİLESİ GÜNDEMDE

​Başkan Akkuş, turizm sezonunun zirve yaptığı bu günlerde Antalya Havalimanı’ndaki yüksek otopark ve bekleme ücretlerine tepki göstererek esnafın sesi oldu: “Alanya'mıza gelen misafirlerin çoğunu taşıyan transfer, servis ve taksi esnafımız için havalimanı otopark ücretleri artık taşınamayacak boyutlara ulaşmıştır.”

​Hem sahada vatandaşla olan güçlü bağı hem de turizm sektörünün sorunlarına getirdiği hızlı çözüm önerileriyle Anahtar Parti, Alanya siyasetinde haftanın öne çıkan hareketlerinden biri oldu.

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YENİDEN RAFAH PARTİSİ

​Yeniden Refah Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Burhan Dündar liderliğinde hem teşkilat içi dinamizmi hem de saha çalışmalarını bu hafta da yüksek bir tempoda sürdürdü. Haftalık olağan yönetim kurulu toplantısında Alanya’nın kronikleşen sorunlarını masaya yatıran Başkan Dündar, durgun geçen turizm sezonu üzerinden iktidara ve yerel yönetimlere çağrılarda bulundu.

​TURİZMDEKİ DURGUNLUK HER KESİMİ VURDU

​Turizm sezonunun beklenenin altında ve oldukça sönük başladığına dikkat çeken İlçe Başkanı Burhan Dündar, bu krizin zincirleme bir etki yarattığını belirtti. Dündar, "Turizmde yaşanan durgunluk sadece otelcileri değil; tarladaki üreticiden çarşıdaki turizm esnafına kadar her kesimi derinden etkiliyor" diyerek ekonomik daralmanın boyutuna dikkat çekti.

​ESNAFIN YÜKÜ AĞIR, İKTİDARDAN TEŞVİK BEKLENİYOR

​Artan girdi maliyetleri ve ağır vergiler altında ezilen Alanya esnafının durumunu "taşınamaz boyutta" olarak nitelendiren Başkan Dündar, hükümete acil paket çağrısında bulundu: “İktidardan acilen vergi indirimleri, SGK prim desteği ve düşük faizli, uzun vadeli can suyu kredileri gibi somut teşvik paketleri bekliyoruz."

​TARIM VE ÇEVRE SORUNLARI MASAYA YATIRILDI

​Toplantıda sadece ticaret değil, tarım ve çevre sorunları da geniş yer buldu. Vatandaş ziyaretleri, üye çalışmaları ve halkın gerçek sorunlarına odaklanan yapıcı muhalefet diliyle Yeniden Refah Partisi, Alanya yerel siyasetindeki görünürlüğünü bu hafta da üst sıralara taşımayı başardı.

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ZAFER PARTİSİ

​Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Fikret Türkoğlu, haftalık çalışmalarında Alanya'nın kanayan yarası haline gelen trafik sorununu sert açıklamalarla gündeme taşıdı. Başkan Türkoğlu, hem parti içi çalışmaları hem de gündeme dair yaptığı basın açıklamalarıyla bu hafta da Alanya siyasetinde dikkatleri üzerine çeken isimlerden oldu.

​YOLLAR CAN ALIYOR: "BU İSİMLER İSTATİSTİK DEĞİL"

​Son bir ayda Berkay Başkan (17), Hüseyin Ökçe, Nikolai Grachev (20) ve Kartal Cihat Kutlu’nun (22) kazalarda can verdiğini hatırlatan Türkoğlu, ölümlerin kader değil, plansızlık ve ihmal sonucu olduğunu vurguladı. Siyasetçilerin cenazelerde boy göstermek yerine kazaları önlemesi gerektiğini belirten Türkoğlu, "Bırakın artık cenaze, düğün siyasetini; acilen çözüm üretin" dedi.

​EN YÜKSEK RİSK TAŞIYAN BÖLGELER

​Zafer Partisi, kentte acil müdahale gerektiren yüksek riskli noktaları şu şekilde tespit etti:

​D-400 Karayolu şehir geçişi, Mahmutlar – Kestel – Tosmur hattı, Payallar – Konaklı bölgesi,

​Doğu Çevre Yolu bağlantıları ve Dim Tünelleri çevresi.

​ACİL TRAFİK GÜVENLİĞİ EYLEM PLANI ÇAĞRISI

​Başkan Türkoğlu'nun, "Alanya'da riskli kavşaklar yeniden projelendirilmeli ve akıllı trafik sistemleri devreye alınmalıdır. Kazaların yoğunlaştığı bölgelerde motosikletlere özel güvenlik önlemleri uygulanmalıdır. Dim Tünelleri ve çevre yolu bağlantıları bağımsız teknik incelemeye tabi tutulmalıdır. Yaya üst geçitleri artırılmalı, Alanya'nın gelecek 20 yılını planlayan kapsamlı bir Ulaşım ve Trafik Planı hazırlanmalıdır" çağrısı haftanın en dikkat çeken çıkışlarından biri oldu.

Özetle: Alanya’da siyaset bu hafta; yoğun saha mesaileri, cemiyet ziyaretleri ve kentin ekonomi ile trafik gibi can yakıcı sorunlarına yönelik çözüm çağrılarıyla tam gaz devam etti.