OKUL bahçesinde gerçekleştirilen mezuniyet törenine öğrencilerin yanı sıra veliler, okul kurucuları, hayırseverler, yöneticiler ve öğretmenler katıldı. Kokteyl ile başlayan program, öğrencilerin sergilediği zeybek gösterisiyle devam etti. Törende bayrak ve flama devir teslimi yapılırken, mezun olan öğrencilere diplomaları ve başarı belgeleri takdim edildi. Okulda dereceye giren öğrenciler mezuniyet kütüğüne isimlerini çakarken, ilk üçe giren öğrencilere Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hayırseverlerinden Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim tarafından plaket verildi. Program, öğrencilerin keplerini hep birlikte havaya fırlatmasıyla sona erdi.

‘YOLUNUZ VE BAHTINIZ AÇIK OLSUN’

Törende konuşan Okul Müdürü Mustafa Aksoy, 16. mezunlarını vermenin gururunu yaşadıklarını belirterek öğrencilerin ülkesine ve milletine faydalı bireyler olarak yetişeceğine olan inancını dile getirdi. Aksoy, "Bugün Arıkan Yılmaz Dim Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak 16. mezunlarımızı vermenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Sevgili gençler, sizleri okulumuzdan, ocağımızdan, yuvanızdan ayırmak bizleri üzse de sizleri mezun etmenin gururu bize yetiyor. Ayrıca ailenize hayırlı birer evlat, vatana ve millete faydalı birer nefer olacağınıza inancımız bizleri ediyor. Yarınlarımızın umudu geleceğimizin teminatı sevgili gençler, umarım ve dilerim ki gelecek günleriniz bu günlerinizden çok daha güzel, çok daha müreffeh ve çok daha huzurlu olur. Sevgili gençler bu son derste sizlerden istediğim birkaç husus var. Öncelikle bu vatanı, atalarımızdan emanet aldığımız, bedeli de şehit kanı olan bu cennet vatanı karşılıksız ve sonsuz bir sevgi ile sevin. Bayrağınızı sevin. Rengini şehit kanından alan al bayrağımız ve onun parlayan yıldızı yolunuzu hep aydınlatsın. Ayyıldız ve hilali hep rehberiniz olsun. Milletimizi ve milletimizin bütün fertlerini sevin. Gençler, dünyanın merkezinde üç kıtanın kesiştiği çok kıymeti aynı zamanda çok değerli ve çok zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Yüreklerimiz toplu vursun ki bu topraklar üzerin hesapları bitmemiş olan ve kıyamete kadar da hesapları hiç bitmeyecek olan müstevliler emellerine ulaşamasınlar. Anne ve babanızı sevin, onlara hürmet edin. Dünyada ailenin yerini hiçbir şey tutamaz. Onlara kol kanat gererek vefa borcunuzu ödemeye hem dünyanızı hem de ahiretinizi mamur etmeye çalışın, onların daima hayır dualarını alın. Sevgili gençler, devletimize ve Cumhuriyetimizinin kazanımlarına sahip çıkın. Ata’mızın dediği gibi “Türk genci geçmişini tanıdıkça daha güzel işler yapmak için kendinde güç bulacaktır.” Bu güç, damarlarınızdaki asil kanda ve binlerce yıllık medeniyet tarihimizde gizli. Ülkemizi sağlam yarınlara taşımak için tam bağımsız olma ülküsü için çok ama çok çalışın. Bizi biz yapan bizim kişilik ve kimliğimiz olan milli ve manevi değerlerinize sımsıkı sarılın ve sahip çıkın. Sevgili gençler, Arıkan Yılmaz Dim Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çok değerli öğretmenlerimizin büyük gayretleri sayesinde her geçen yıl daha iyi duruma geldi. Bu hafta sonu TYT, AYT sınavcılarına gireceksiniz. Umarım istediğimiz başarıyı yakalar iyi üniversitelere yerleşirsiniz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Kıymetli veliler, ne mutlu size ki çocuğunuzun liseden mezun olma anına şahitlik ediyorsunuz. İnşallah bundan sonra da daha nice güzel günlerine yetişmeyi aile huzuru içerisinde sağlık ve afiyetle birlikte olmayı mevlam sizlere nasip etsin. Saygıdeğer hayırseverlerimiz, sizlere de özellikle tüm öğretmen ve öğrencilerimiz adına teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle her zaman bizleri onure etmeniz bizlere olan desteğiniz ve güveniniz için. Sayenizde okulumuzun eksiklerini giderdik. Gidermeye de devam ediyorsunuz. Okulumuzun fiziki olarak çok büyük bir eksiği kalmadı. Tüm bu çabalara karşı bizden tek şey istiyorsunuz biliyorum, başarı. İnşallah bu yılki mezunlarımız çok güzel yerler kazanarak çabalarınızın boşa gitmediğini gösterecekler. Eğitim uzun bir maraton. Bizler eğitimciler olarak hiçbir mazerete sığınmadan yılmadan yorulmadan çalışacak ve istenen başarıyı er ya da geç yakalayacağız. Buna inancım tamdır. Bu vesileyle okulumuzun banisi büyüğümüz merhum müdürüm sayın Arıkan Yılmaz Dim Beyefendiyi rahmetle, minnetle ve özlemle yad ediyorum. Ruhu şad olsun. Değerli meslektaşlarım, Öğretmenlik mesleğinin ne kadar zor bir meslek olduğunu hepimiz biliyoruz. Bizim diğer mesleklerden çok büyük farkımız var. İnsan yetiştirmek, geleceği şekillendirmek bize düşüyor. Ata’mız ne güzel söylemiş: ‘Muallimler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.’ Başarısıyla başarısızlığıyla bu çocuklar bizim eserimiz. Bir anne ve baba şefkati ile kucaklayıp, erdem, ahlak ve bilgi ile donattığınız bir nesli daha bugün buradan uğurluyoruz. Onlara rol model olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Arıkan Yılmaz Dim Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin medarı iftiharı birlik ve beraberlik içinde hareket eden, bir aile bilinciyle çalışan, siz değerli öğretmen arkadaşlarım öz verileriniz için sizleri kutluyorum. Okulumuzun bugünlere gelmesinde hiç şüpheniz olmasın en büyük itici güç sizlersiniz. Sevgili gençler, yolunuz ve bahtınız açık olsun. Nice güzel makam ve mevkilere gelesiniz. Bizleri, öğretmenlerinizi, yuvanız Arıkan Yılmaz Dim Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni hep hatırlayasınız. Müdürünüz olarak üzerinizde bir hakkım varsa helal osun. Sizler de haklarınızı helal ediniz. Ben bu vesileyle okulumuzun bu günlere gelmesinde emeği geçen herkese, OAB başkanımız ve üyelerine, servisçilerimize, kantincimize, hizmetli personellerimize, okul polisimize kadar herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özellikle de bu güzel günümüzde yanımızda hayırseverlerimiz Mehmet Ali Bey'e, idareci ve öğretmenlerimize, velilerimize siz gençlere kısaca tüm misafirlerimize teşekkür eder sevgi ve saygılar sunuyorum" dedi.

‘SİZLERLE HER ZAMAN GURUR DUYUYORUM’

Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hayırseverlerinden Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı (KGK) Mehmet Ali Dim ise her yıl düzenlenen mezuniyet törenlerinin kendisi için büyük anlam taşıdığını söyledi. Dim, "Her geçen yıl mezuniyet törenimiz bir öncekinden daha güzel oluyor. Bu güzelliği sağlayan da siz değerli mezunlarımızsınız. Sizlerle her zaman gurur duyuyorum. Özellikle Alanya’da olduğu kadar Alanya dışında da karşılaştığım mezunlarımız oluyor. Bana, ‘Ben Arıkan Yılmaz Dim Lisesi mezunuyum’ dediklerinde tarifsiz bir mutluluk yaşıyorum. ‘Ben sizi tanıyorum’ sözlerini duymak beni son derece duygulandırıyor. Hele ki mezunlarımızın önemli görevlerde bulunduğunu, başarılı kariyerlere sahip olduğunu gördükçe gururum daha da artıyor. Hayat uzun bir yolculuk ve bu yolculuğun her aşaması farklı bir durak. Yolculuk burada bitmiyor. Sizler daha bu yolun en başındasınız. Ben de bir zamanlar sizler gibi lise sıralarında oturuyordum ve o günlerde hayatın buradan ibaret olduğunu düşünüyordum. Oysa asıl hayat lise sonrasında başlıyor; üniversite, iş yaşamı, sosyal hayat ve aile kurmak gibi yeni duraklarla devam ediyor. Bu nedenle geleceğe umutla bakmalı, hayallerinizin ve ideallerinizin peşinden kararlılıkla gitmelisiniz. Devletimizi, milletimizi, vatanımızı ve bayrağımızı her şeyin üstünde tutarak, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği yolda ilerlemeli ve ‘Ne mutlu Türk’üm diyene’ anlayışıyla yaşamınızı sürdürmelisiniz. Bu akşam buraya oğlum Toygar ile geldim. Okulumuz ilk mezunlarını verdiğinde kendisi henüz 11-12 yaşlarında küçük bir çocuktu. İlk mezuniyet törenine de birlikte katılmıştık. Bugün ise baba mesleğini sürdüren, aynı zamanda tarımla da ilgilenen, başarılı bir iş insanı olarak hayatını devam ettiriyor. Yılların nasıl geçtiğini onun büyümesine bakınca daha iyi anlıyorum. Mezun olacak tüm öğrencilerimize gönülden başarılar diliyorum. Sizlerin başarıları bizler için en büyük mutluluk kaynağıdır. Programın çok güzel hazırlandığını biliyorum. Okul müdürümüzün, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve velilerimizin büyük emek verdiği bu geceyi heyecanla bekliyoruz. Ancak konuşmamı tamamlamadan önce okulumuza adını veren merhum Arıkan Yılmaz Dim'den de kısaca söz etmek istiyorum. Arıkan Yılmaz Dim, Alanya’nın ilk Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapmış, yaşamını eğitime adamış değerli bir eğitimciydi. Aynı zamanda benim de babam ve öğretmenimdi. Bugün Alanya’da 60 yaşın üzerindeki pek çok kişinin öğretmeni olmuştur. Onun en önemli özelliklerinden biri, ‘Olmayanı yapmak gerekir’ anlayışıydı. Bu düşünceyle 1968 yılında, Alanya’nın nüfusu henüz 4 bin 500 civarındayken Yeni Alanya Gazetesi’ni kurdu. Bugün hâlâ yayın hayatını sürdüren bu gazete, onun vizyonunun en önemli eserlerinden biridir. Kendisini hem gazeteci hem de eğitimci olarak tanımlardı. Vefatından kısa süre önce ailece bu okulu yaptırma kararını aldık. Kendisi konuyu bize açtı ve biz de tereddüt etmeden destek verdik. Dönemin kaymakamı ve milli eğitim müdürü ile protokol imzalandı. Başlangıçta burası 18 derslikli bir ilkokul olarak planlanmıştı. Babamın vefatından sonra ise bu projeyi onun adeta bir vasiyeti olarak gördük. Ayrıca hemen yanında bulunan ve kurucu müdürlüğünü de yaptığı Nezihe Soydan Ticaret Lisesi’ni düşünerek, eğitim yatırımıyla mesleki eğitime katkı sunmanın daha anlamlı olacağına inandık. Arıkan Yılmaz, gençlerin meslek sahibi olarak yetişmesini ülkenin kalkınması için büyük bir gereklilik olarak görürdü. Ticaret Lisesi’nin kurulmasını sağlayan isimlerden biri olmuş, okulun yer tahsisini gerçekleştirmiş ve yıllarca kurucu müdürlüğünü yapmıştır. Bu anlayış doğrultusunda buranın da lise olarak değerlendirilmesini talep ettik. Zaman içinde bu isteğimiz gerçekleşti ve okulumuz Anadolu Lisesi ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimliğine kavuştu. Böylece Arıkan Yılmaz’ın eğitim vizyonuna uygun bir eğitim yuvası ortaya çıktı. Bugün bu okul yalnızca kültürel ve sosyal başarılarıyla değil, eğitim kalitesiyle de örnek gösterilen, nitelikli mezunlar yetiştiren bir kurum haline geldi. Bundan büyük bir gurur duyuyoruz. Sizler bu okulun en değerli kazanımlarısınız. Hepinizi yürekten kutluyor, yaşamınız boyunca sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum" dedi. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi