​Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp, esnafın sorunlarına çözüm aramak ve sektördeki gelişmeleri değerlendirmek amacıyla Ankara’da önemli bir temas gerçekleştirdi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Merkezi’nde düzenlenen geniş katılımlı istişare ve değerlendirme toplantısında Alanya esnafını temsil eden Yenialp, "Biz güçlü bir aileyiz" mesajı verdi.

​ESNAFIN SORUNLARI ENİNE BOYUNA TARTIŞILDI

TESK Genel Başkanı ve Türkiye Bakkallar Federasyonu Başkanı Bendevi Palandöken önderliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye’nin dört bir yanından gelen oda başkanları katıldı. Toplantıda bakkal esnafı başta olmak üzere tüm küçük işletmelerin karşılaştığı ekonomik zorluklar, mevzuat düzenlemeleri ve çözüm önerileri kapsamlı bir şekilde ele alındı.

​"NASIL ÇÖZÜM ÜRETBİLECEĞİMİZİ GÖRÜŞTÜK"

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Velittin Yenialp, verimli bir görüşme sürecini geride bıraktıklarını belirterek şunları söyledi:

​"TESK Genel Merkezimizde, Genel Başkanımız Sayın Bendevi Palandöken önderliğinde Türkiye’nin dört bir yanından gelen oda başkanlarımızla bir araya geldik. Gerek bakkal esnafımızın gerekse diğer esnaflarımızın tüm sorunlarını enine boyuna tartışarak, bu sorunlara nasıl kalıcı çözümler üretebileceğimiz konusunda görüş alışverişinde bulunduk.

Türkiye’nin dört bir yanından gelerek katkı sunan tüm oda başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Esnaf teşkilatı olarak biz güçlü bir aileyiz ve dayanışma içinde tüm zorlukların üstesinden geleceğiz," ifadelerini kullandı.

