​İçişleri Bakanlığı, kamuoyunun gündemine oturan "usulsüz arama" ve "kötü muamele" iddiaları üzerine harekete geçti. Bir ceza davası kapsamında tutuklu yargılanan bir sanığın, gözaltı sürecinde hukuka aykırı uygulamalara maruz kaldığı yönündeki iddiaların ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.

​​Bakanlık, iddiaların hiçbir soru işareti bırakmayacak şekilde, şeffaf bir süreçle aydınlatılması amacıyla hem idari hem de kolluk boyutunda inceleme yapılması kararı aldı. Bu doğrultuda olayla ilgili Mülkiye Müfettişi ve Polis Müfettişi görevlendirildi.

​BAKANLIKTAN RESMİ AÇIKLAMA

​Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ​"Bir ceza davası kapsamında tutuklu yargılanan bir şahsın, gözaltı sürecinde kötü muamele ve usulsüz arama uygulamalarına maruz kaldığına yönelik kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin talimatlarıyla iddiaların incelenmesi amacıyla soruşturma başlatılmıştır.

​Söz konusu iddiaların hukuki, idari ve teknik tüm yönleriyle şeffaf bir şekilde araştırılması amacıyla Mülkiye Müfettişi ve Polis Müfettişi görevlendirilmiştir."

​Görevlendirilen müfettişlerin, söz konusu gözaltı sürecini hukuki, idari ve teknik tüm boyutlarıyla inceleyerek raporlayacağı öğrenildi.

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Kaynak: Haber Merkezi