ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES/2) ikinci oturumu bugün yapılıyor. Lisansüstü eğitim hedefleyen ve akademik kariyer planlayan binlerce aday, Türkiye genelindeki sınav merkezlerinde ter döküyor.

Saat 10.15'te başlayan sınav öncesinde adaylar, ÖSYM kuralları gereği 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Bu nedenle adayların sınav merkezlerinde belirtilen saatten önce hazır bulunmaları gerekti.

Sınav 150 dakika sürecek

ALES/2 kapsamında adaylara toplam 150 dakika (2 saat 30 dakika) süre veriliyor. Bu doğrultuda sınavın 12.45'te sona ermesi bekleniyor.

Toplam 100 soru yöneltildi

Sınavda adaylara toplam 100 soru yöneltildi.

50 Sayısal Test

50 Sözel Test

Sayısal bölümde matematiksel düşünme ve problem çözme becerileri ölçülürken, sözel bölümde ise okuduğunu anlama, yorumlama ve sözel akıl yürütme yetenekleri değerlendiriliyor.

Puanlama nasıl yapılıyor?

ALES puan hesaplamasında adayların doğru ve yanlış cevapları dikkate alınıyor. Dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürüyor. Ham puanlar standart puana dönüştürülerek Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık puan türleri oluşturuluyor.

Sonuçlar 21 Ağustos'ta açıklanacak

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre ALES/2 sonuçları 21 Ağustos 2026 tarihinde erişime açılacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi ile AİS Mobil uygulaması üzerinden öğrenebilecek. Açıklanacak ALES puanları ise 5 yıl süreyle geçerli olacak.