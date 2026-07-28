Özellikle Altındağ ve Mamak ilçelerinde yaşanan su kesintilerinin ardından çok sayıda vatandaşın mide bulantısı, kusma, ishal ve yüksek ateş şikayetleriyle hastanelere başvurduğu öne sürüldü. Ancak şu ana kadar Sağlık Bakanlığı veya Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kentte salgın bulunduğunu doğrulayan resmi bir açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada benzer şikayetler paylaşıldı

X (eski adıyla Twitter) başta olmak üzere sosyal medya platformlarında yapılan çok sayıda paylaşımda, vatandaşlar aynı dönemde benzer belirtiler yaşadıklarını iddia etti. Paylaşımlarda en sık dile getirilen şikayetler arasında:

Mide bulantısı ve kusma

Şiddetli ishal

Karın ağrısı

Yüksek ateş

Halsizlik ve bitkinlik

yer aldı.

Bazı kullanıcılar rahatsızlıkların şebeke suyu veya buzlu içecek tüketiminin ardından başladığını ileri sürerken, acil servislerde yoğunluk yaşandığını da iddia etti. Ancak bu iddialar resmi makamlar tarafından henüz doğrulanmadı.

Su kesintilerinin ardından iddialar arttı

Ankara'nın Altındağ ve Mamak ilçelerinde 26-27 Temmuz tarihlerinde trafo arızaları nedeniyle yaklaşık üç gün süren su kesintileri yaşandı. Kesintinin sona ermesinin ardından bazı vatandaşlar musluklardan akan suyun bulanık ve kötü kokulu olduğunu öne sürdü.

Bu gelişmenin ardından sosyal medyada sağlık şikayetleri ile su kesintileri arasında bağlantı kurulmasına yönelik çok sayıda paylaşım yapıldı.

ASKİ: "Şebeke suyu güvenli"

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), yaptığı açıklamalarda şebeke suyunun düzenli olarak analiz edildiğini ve su kalitesinin güvenli sınırlar içinde bulunduğunu bildirdi.

ASKİ, vatandaşların kullandığı şebeke suyunun sürekli denetlendiğini vurgularken, su kaynaklı bir olumsuzluk tespit edildiğine ilişkin resmi bir bilgi paylaşmadı.

Sağlık Bakanlığı'ndan resmi açıklama bekleniyor

Sosyal medyada gündem olan iddialara rağmen Sağlık Bakanlığı ve Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından şu ana kadar Ankara'da su kaynaklı bir salgın yaşandığını doğrulayan herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Yetkili kurumların yapacağı değerlendirmeler ile laboratuvar incelemelerinin sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.