CHP'de yargı kararıyla genel başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, dün gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ü görevden aldı. Güç hakkında kesin ihraç istemiyle disiplin süreci başlatılırken, il başkanlığı görevine ise Utku Gümrükçü atandı. Bu gelişmelerin ardından İzmir siyasetinde dikkat çeken bir karar geldi.

MECLİS ÜYELERİ VE İLÇE BAŞKANLARIYLA TOPLANTI YAPTI

Cemil Tugay, CHP'li belediye meclis üyeleri ve ilçe başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından yazılı bir açıklama yayımladı. Tugay, açıklamasında CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

İZMİR SİYASETİNDE YENİ DÖNEM BAŞLAYABİLİR

Türkiye'nin en büyük yerel yönetimlerinden biri olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan bu gelişmenin, hem İzmir siyaseti hem de CHP'nin önümüzdeki süreçteki yol haritası açısından önemli sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.

Cemil Tugay'ın bundan sonraki siyasi sürecine ilişkin detayların ve yeni açıklamaların önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.