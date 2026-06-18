Antalya Valiliği ve Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, kent genelini ilgilendiren önemli bir hava durumu uyarısı yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, 19 Haziran Cuma günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Yetkililer, özellikle ani gelişebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve hazırlıklı olması gerektiğini belirtti. Yağışların bazı bölgelerde kısa sürede etkisini artırabileceği ve günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği ifade edildi.

ALANYA DAHİL 15 İLÇE İÇİN UYARI YAPILDI

Meteorolojik uyarıya göre, Antalya'nın birçok ilçesinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

Uyarı kapsamına alınan ilçeler şöyle sıralandı:

Korkuteli, Elmalı, Kumluca, Kemer, Konyaaltı, Döşemealtı, Kepez, Aksu, Serik, Manavgat, Alanya, Gazipaşa, Akseki, İbradı ve Gündoğmuş.

Özellikle Alanya ve çevresinde yaşayan vatandaşların öğle saatlerinden itibaren hava koşullarını yakından takip etmeleri istendi.

SEL, SU BASKINI VE DOLU RİSKİNE DİKKAT

Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve kısa süreli kuvvetli rüzgâr riskine karşı uyarıda bulundu.

Özellikle dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşların, düşük kotlu alanlarda bulunan iş yerleri ve konutlar için gerekli tedbirleri önceden alması gerektiği belirtildi.

Sürücülerin ise yağış sırasında görüş mesafesinin düşebileceği ihtimaline karşı daha dikkatli araç kullanmaları ve zorunlu olmadıkça yoğun yağış anlarında trafiğe çıkmamaları önerildi.

UYARI 12.00 İLE 21.00 SAATLERİ ARASINDA GEÇERLİ OLACAK

Resmi meteorolojik uyarının 19 Haziran 2026 Cuma günü saat 12.00'de başlayacağı ve aynı gün saat 21.00'e kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.

Yetkililer, vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Antalya Valiliği tarafından yapılacak güncel duyuruları takip etmelerinin önem taşıdığını vurguladı.

ALANYA'DA VATANDAŞLARA TEDBİR ÇAĞRISI

Turizm sezonunun yoğun olarak yaşandığı Alanya'da, yağış nedeniyle trafikte aksamalar ve açık alan etkinliklerinde değişiklikler yaşanabileceği değerlendiriliyor.

Vatandaşların balkon ve teraslarda uçabilecek eşyaları sabitlemesi, su tahliye noktalarını kontrol etmesi ve ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olması tavsiye ediliyor.