Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada ise “Türkiye Cumhuriyeti ile Katar devleti arasındaki askeri iş birliği ve koordinasyon faaliyetleri, mevcut anlaşma ve planlamalar çerçevesinde kesintisiz şekilde sürdürülmektedir. Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopter, 21 Mart akşamı ilk belirlemelere göre teknik bir arıza nedeniyle kaza-kırıma uğrayarak denize düşmüştür. Derhal başlatılan arama kurtarma faaliyeti ile helikopterin enkazına ve şehitlerimizin naaşına ulaşılmıştır. Kazada helikopterde bulunan 4 Katar Silahlı Kuvvetler personeli, 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personelimiz ile ASELSAN personeli 2 teknisyenimiz şehit olmuştur. Kaza kırımın kesin nedeni Katar makamlarınca yapılacak inceleme sonucunda belirlenecektir. Bu elim kazada hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Katar Silahlı Kuvvetlerine, ASELSAN’a, Türk milleti ile kardeş Katar halkına başsağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı.
Son dakika - Askeri helikopter düştü; 3 Türk 7 kişi can verdi
KATAR İçişleri Bakanlığı, bir askeri helikopterin teknik arıza nedeniyle ülkenin kara sularına düşmesi sonucu 3’ü Türk 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Kaynak: DHA
