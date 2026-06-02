Alanya, bir kez daha önemli bir milli takım organizasyonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye Hokey Federasyonu tarafından planlanan A Milli ve U21 Kadınlar Hazırlık Kampı, 7-15 Haziran 2026 tarihleri arasında Alanya’da düzenlenecek.

Kamp süresince milli sporcular, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki Avsallar Hokey Sahası'nda antrenman ve hazırlık çalışmalarını gerçekleştirecek. Türkiye'nin farklı şehirlerinden kampa katılacak sporcular, teknik heyetin gözetiminde yoğun bir programla yeni organizasyonlara hazırlanacak.

ALANYA SPOR TURİZMİNDE ÖNE ÇIKIYOR

Son yıllarda birçok ulusal ve uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yapan Alanya, spor turizmi alanındaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Modern tesisleri ve sporculara sunduğu imkanlarla dikkat çeken ilçe, farklı branşlardaki milli takım kamplarının da tercih edilen merkezleri arasında yer alıyor.

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından planlanan kampın da Alanya’nın spor kenti kimliğine katkı sağlaması bekleniyor.

DOKUZ GÜN BOYUNCA YOĞUN PROGRAM

Dokuz gün sürecek hazırlık kampında sporcuların teknik, taktik ve fiziksel gelişimlerine yönelik çalışmalar yapılacak. Antrenman programları kapsamında takım uyumu, oyun sistemleri ve kondisyon çalışmalarına ağırlık verilecek.

Milli takım teknik ekibi, kamp sürecinde sporcuların performanslarını yakından takip ederek uluslararası organizasyonlar öncesinde kadro planlamalarına da yön verecek.

HEDEF ULUSLARARASI BAŞARI

Alanya’da gerçekleştirilecek kampın, kadın hokey milli takımlarının uluslararası turnuvalara hazırlık sürecine önemli katkı sunması hedefleniyor. Sporcuların kamp boyunca elde edeceği kazanımların, Türkiye’nin uluslararası arenadaki rekabet gücünü artırması bekleniyor. (Mehmet Tunç)