Türkiye genelinde olduğu gibi Alanya’daki emekliler de son günlerde gündeme gelen ÖTV’siz araç düzenlemesini yakından takip ediyor. Özellikle artan araç fiyatları ve ulaşım maliyetleri, ilçede yaşayan sabit gelirli emekliler için bu konuyu daha da önemli hale getiriyor.

Ancak TBMM’ye sunulan teklifin detayları incelendiğinde, sosyal medyada konuşulduğu gibi Alanya’daki tüm emeklileri kapsayan bir düzenleme söz konusu değil.

ALANYA’DA HER EMEKLİ BU HAKTAN YARARLANAMAYACAK

Meclis’te komisyonda bekleyen düzenleme yasalaşsa bile, Alanya’daki SSK ve Emekli Sandığı emeklileri mevcut teklif kapsamında yer almıyor. Bu durum, ilçede yaşayan geniş bir emekli kitlesinin beklentisinin karşılanmayabileceğini gösteriyor.

Teklifin kapsadığı kesim daha dar tutulmuş durumda. Buna göre Alanya özelinde değerlendirdiğimizde:

• Esnaf kökenli Bağ-Kur emeklileri: Alanya çarşısında, pazarda veya küçük işletmelerde yıllarca faaliyet göstermiş ve Bağ-Kur üzerinden emekli olmuş kişiler kapsama giriyor.

• Çiftçi emekliler: Özellikle Gazipaşa–Alanya hattında üretim yapan, ÇKS kaydı bulunan ve Bağ-Kur’dan emekli olan üreticiler düzenlemeden faydalanabilecek grup içinde yer alıyor.

Bu iki grubun dışında kalan emekliler için şu anki teklif metninde herhangi bir hak tanımı bulunmuyor.

ALANYA’DA NEDEN ÖNEMLİ?

Alanya’da hem küçük esnaf hem de tarımsal üretim ciddi bir yer tutuyor. İlçede emekli olduktan sonra geçimini hâlâ küçük işletmelerle sürdüren ya da üretime devam eden birçok kişi bulunuyor.

Bu nedenle teklif yasalaşırsa, özellikle esnaf emeklileri ve üretici çiftçiler için araç yenileme açısından önemli bir fırsat doğabilir. Öte yandan, şehir içi ulaşımın yoğunluğu ve kırsal mahallelerde araç ihtiyacının yüksek olması, düzenlemenin yerel etkisini artırabilecek unsurlar arasında.

ŞU ANKİ DURUM: YASA YOK, BEKLENTİ VAR

Bugün itibarıyla Alanya’daki emekliler için yürürlüğe girmiş bir ÖTV muafiyeti bulunmuyor. Meclis’e sunulan teklif henüz komisyonda ve yasalaşma süreci tamamlanmış değil.

Mevcut uygulamada ise ÖTV istisnası yalnızca %90 ve üzeri engel oranına sahip vatandaşlar için geçerli. Bu durum, emeklilere özel bir düzenlemenin henüz yürürlüğe girmediğini net biçimde ortaya koyuyor.

SOSYAL MEDYADAKİ BİLGİLERE DİKKAT

Son günlerde Alanya’daki emekliler arasında da hızla yayılan “her emekliye ÖTV’siz araç verilecek” yönündeki paylaşımlar, mevcut tabloyla örtüşmüyor. Teklifin kapsamı sınırlı olduğu için bu tür genellemeler yanıltıcı olabiliyor.

Uzmanlar yerine doğrudan resmi metinlere bakıldığında, düzenlemenin ancak yasalaşması ve kapsamının genişletilmesi halinde tüm emeklileri ilgilendirebileceği görülüyor.

SONUÇ: ALANYA’DA SINIRLI BİR KESİMİ İLGİLENDİRİYOR

Özetle; Alanya’daki emeklilerin tamamı için ÖTV’siz araç hakkı şu an yok. Meclis’teki teklif yasalaşsa bile yalnızca esnaf kökenli Bağ-Kur emeklileri ve şartları sağlayan çiftçiler bu imkândan yararlanabilecek.

Geniş kapsamlı bir düzenleme beklentisi sürse de mevcut haliyle teklif, Alanya’daki emeklilerin sadece belirli bir bölümünü doğrudan ilgilendiriyor.