Fenerbahçe’de başkanlık yarışı sürerken, kulübün geleceğine yönelik projelerin yanı sıra transfer planları da gündemin üst sıralarında yer alıyor. Sarı-lacivertli camiada başkanlığa aday olan Hakan Safi'nin, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında çalışmalarını sürdürdüğü ve Süper Lig’de performansıyla dikkat çeken isimleri yakından takip ettiği belirtildi.

Transfer kulislerinde konuşulan iddialara göre Safi’nin listesinde yer alan isimlerden biri de Corendon Alanyaspor’un genç savunmacısı Ümit Akdağ oldu. 22 yaşındaki futbolcuyla prensip anlaşmasına varıldığı öne sürülürken, olası bir transfer için kulüpler arasındaki sürecin belirleyici olacağı ifade edildi.

ALANYASPOR’UN VAZGEÇİLMEZLERİ ARASINDA YER ALDI

Genç yaşına rağmen Alanyaspor formasıyla istikrarlı bir performans ortaya koyan Ümit Akdağ, geride kalan sezonda teknik ekibin en güvendiği isimlerden biri oldu. Savunmadaki başarılı görüntüsünün yanı sıra hücum katkısıyla da dikkat çeken genç stoper, sezon boyunca çıktığı 36 karşılaşmada 1 gol ve 3 asist üreterek takımına katkı sağladı.

Futbolcunun ortaya koyduğu performansın, Süper Lig'in büyük kulüplerinin dikkatini çektiği ve transfer piyasasında değerini artırdığı değerlendiriliyor.

SÖZLEŞMESİ 2028 YILINA KADAR DEVAM EDİYOR

Güncel piyasa değeri yaklaşık 6 milyon Euro olarak gösterilen Ümit Akdağ'ın Alanyaspor ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Bu nedenle transferin gerçekleşebilmesi için Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile bonservis görüşmeleri yapması gerekiyor.

Öte yandan transfer iddialarıyla ilgili taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sürecin, Fenerbahçe’de yapılacak başkanlık seçiminin ardından daha net şekillenmesi bekleniyor.

ALANYASPOR'DA GÖZLER GELİŞMELERDE

Alanyaspor taraftarları ise kulübün gelecek planlamasında önemli bir yere sahip olan genç savunmacının durumunu yakından takip ediyor. Son yıllarda yetiştirdiği ve vitrine çıkardığı oyuncularla dikkat çeken Akdeniz temsilcisinde, Ümit Akdağ'ın geleceğine ilişkin gelişmelerin transfer döneminde gündemde kalması bekleniyor.