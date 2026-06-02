Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), kuruluşunun 11. yılında akademik gelişimini ve kurumsal büyümesini sürdürürken, üniversite bünyesinde görev yapan akademisyenlerin ve personelin emeklerini taçlandıracak önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. ALKÜ Akademik Atama, Yükseltme ve Ödül Töreni, bugün saat 14.00’te Rektörlük Binası Alev Alatlı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Üniversite yönetimi tarafından geleneksel hale getirilen törende, akademik başarı gösteren öğretim üyeleri ödüllendirilirken, kariyerlerinde yeni bir aşamaya geçen akademisyenlerin unvanları da resmi olarak takdim edilecek. Aynı zamanda üniversiteye uzun yıllar hizmet verdikten sonra emekliliğe ayrılan akademik ve idari personelin katkıları da unutulmayacak.

AKADEMİK BAŞARILAR ÖDÜLLENDİRİLECEK

Tören kapsamında, 2025 yılı içerisinde akademik performanslarıyla öne çıkan ve üniversite genelindeki başarı sıralamalarında yer alma başarısı gösteren akademisyenlere başarı ve teşekkür belgeleri verilecek. Bilimsel yayınlar, araştırma faaliyetleri ve akademik üretkenlikleriyle üniversitenin gelişimine katkı sağlayan öğretim üyelerinin ödüllendirilmesi, kurum içerisinde akademik motivasyonun artırılması açısından da önem taşıyor.

ALKÜ yönetimi, bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi ve akademik rekabetin nitelikli bir şekilde sürdürülmesi amacıyla her yıl başarılı akademisyenleri ödüllendirerek üniversitenin araştırma odaklı vizyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.

EMEKLİ PERSONELE TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLECEK

Programın dikkat çeken bölümlerinden biri de emekliye ayrılan akademik ve idari personele yönelik teşekkür töreni olacak. Üniversitenin kuruluşundan bugüne kadar farklı görevlerde hizmet veren ve kurumsal hafızanın oluşmasına katkı sağlayan personellere teşekkür belgeleri takdim edilecek.

Bu bölümde, ALKÜ’nün gelişim sürecinde görev alan çalışanların emekleri anılırken, kurum kültürüne yaptıkları katkılar da vurgulanacak.

YENİ UNVANLAR RESMEN TAKDİM EDİLECEK

Törenin devamında ise akademik kariyerlerinde yeni bir aşamaya ulaşan öğretim üyeleri için cübbe giydirme programı gerçekleştirilecek. Profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi unvanı almaya hak kazanan akademisyenlere yeni unvanları takdim edilerek akademik yükselişleri kutlanacak.

Üniversite yönetimi, bu uygulamanın hem akademisyenlerin emeklerinin görünür hale gelmesine hem de genç akademisyenlere örnek teşkil etmesine katkı sunduğunu belirtiyor.

REKTÖR TÜRKDOĞAN’DAN ALANYA HALKINA DAVET

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, üniversitenin kısa sayılabilecek bir süre içerisinde önemli bir gelişim gösterdiğini belirterek, akademik başarıların görünür kılınmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Türkdoğan açıklamasında, “ALKÜ olarak akademik başarıyı ve bilimsel üretkenliği en önemli değerlerimiz arasında görüyoruz. Akademik Atama, Yükseltme ve Ödül Törenimiz; emek, azim ve başarıyla şekillenen akademik yolculukların taçlandırıldığı özel bir buluşma olacaktır. Üniversitemizin gelişimine katkı sunan akademik ve idari personelimizin yanı sıra yeni unvanlarına kavuşan akademisyenlerimizin heyecanını paylaşacağımız bu anlamlı günde, tüm Alanya halkını, kurum temsilcilerini, öğrencilerimizi ve paydaşlarımızı aramızda görmekten büyük memnuniyet duyacağız” ifadelerini kullandı.

Rektör Türkdoğan ayrıca akademik ve idari personelin aileleri başta olmak üzere tüm Alanyalıları törene davet ederek, üniversitenin ortak başarısının kentle birlikte paylaşılacağını söyledi.

Alanya’nın yükseköğretim alanındaki önemli kurumlarından biri haline gelen ALKÜ’de düzenlenecek törenin, üniversite ile kent arasındaki bağların güçlendirilmesine de katkı sunması bekleniyor.