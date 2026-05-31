İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik başlattığı askeri harekat genişleyerek devam ediyor. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, İsrail ordusu bölgedeki ilerleyişini hızlandırarak stratejik öneme sahip Litani Nehri'ni aştı. Operasyon kapsamında Nebatiye bölgesinde yer alan Beaufort Sırtı'nın da İsrail güçlerinin kontrolüne girdiği bildirildi.

Gizlilik içinde yürütüldüğü belirtilen harekatın ardından bölgede çatışmaların sürdüğü aktarıldı. Katz, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun talimatıyla gerçekleştirilen bu manevranın, Celile bölgesindeki yerleşimlerin savunulması ve sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla yapıldığını vurguladı. İsrail medyasına yansıyan görüntülerde ise tarihi Beaufort Kalesi üzerinde askeri bayrakların dalgalandığı görüldü.

HEDEFTE SALUKİ VADİSİ VAR

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) cephesinden yapılan açıklamada, harekatın Beaufort Sırtı ve Saluki Vadisi'ni kapsadığı doğrulandı. Ordunun bölgedeki temel amacının, Hizbullah'a ait altyapıyı çökertmek ve sivillere yönelik doğrudan tehditleri ortadan kaldırmak olduğu öne sürüldü. Açıklamada, Hizbullah'ın söz konusu askeri faaliyetlerini doğrudan Beaufort Sırtı üzerinden koordine ettiği iddia edildi.

LİTANİ NEHRİ NEDEN ÖNEMLİ?

İsrail ordusunun Litani Nehri'nin kuzeyine geçmesi, bölgedeki çatışmaların coğrafi sınırlarının genişlemesi açısından kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor. Nehrin kuzeyindeki hedeflere yönelen askeri birliklerin, Hizbullah'ın harekat alanını daraltmayı amaçladığı belirtiliyor. Bu ilerleyiş, güney Lübnan'daki güvenlik krizinin daha geniş bir bölgeye yayıldığını gösteriyor.

MISIR'DAN LÜBNAN'A DESTEK TELEFONU

Bölgedeki askeri hareketlilik sürerken, diplomatik temaslar da hız kazandı. Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty, Lübnan Başbakanı Nawaf Salam ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Kahire yönetiminin dayanışma mesajını iletti. İsrail'in Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi gerektiğini belirten Abdelatty, ülkedeki silah tekelinin yalnızca Lübnan devletinin elinde olması gerektiğini ifade etti.