IŞIK şovları, profesyonel ses sistemi ve modern dekorasyonuyla fark yaratan Next Level Illusion, uluslararası müzik anlayışı ve dinamik atmosferi sayesinde özellikle genç tatilcilerin tercih ettiği eğlence merkezleri arasında öne çıkıyor. Gece boyunca devam eden sahne performansları ve özel efektlerle mekanda eğlencenin temposu bir an olsun düşmezken, misafirler müziğin ritmine eşlik ederek doyasıya eğleniyor. Yaz sezonunun coşkusunun hissedildiği Next Level Illusion’da birbirinden özel kutlamalar da gerçekleştirildi. Atakan ve Sveta, birlikteliklerinin yıl dönümünü dostlarıyla birlikte kutlayarak romantik anlar yaşadı. Çift, gece boyunca kendileri için hazırlanan sürprizlerle mutlu bir akşam geçirdi. Gecenin dikkat çeken bir diğer kutlamasında ise Desty Koray ve eşi yeni yaş sevincini sevdikleriyle paylaştı. Doğum günü pastasının kesilmesiyle başlayan kutlamada eğlence geç saatlere kadar sürdü. Öte yandan Alanya'nın sevilen isimlerinden Mine Güneşoğlu da yeni yaşını yakın dostlarıyla birlikte Next Level Illusion'da kutladı. Kendisi için hazırlanan özel organizasyonda arkadaşlarının sürprizleriyle karşılaşan Güneşoğlu, unutulmaz bir doğum günü gecesi yaşadı. Müzik, dans ve eğlencenin bir arada olduğu gecede misafirler yaz sezonunun ilk günlerini büyük bir coşkuyla karşılarken, Next Level İllusion yine Alanya gece hayatının en çok konuşulan mekânlarından biri olmayı başardı. Eğlence severler, kaliteli organizasyon ve yüksek enerjili atmosfer sayesinde gece boyunca keyifli anlar yaşadı. (Mehmet TUNÇ)

Kaynak: Haber Merkezi