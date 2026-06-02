YEREL yönetimlerin en önemli yapı taşlarından biri olan muhtarların hizmet kalitesini artırmak, kurumsal kapasitelerini güçlendirmek, iletişim becerileri ile mevzuat bilgilerini geliştirmek amacıyla hayata geçirilen Muhtarlar Akademisi Eğitim Programı düzenlenen törenle başladı.

ALKÜ Rektörlük Alev Alatlı Konferans Salonunda düzenlenen açılış törenine Antalya Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediyesi Başkan Vekili Faruk Konukçu, ALKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Işık Bayraktar, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Muhtarlar Daire Başkanı Suna Üstüner, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Feyza Meryem Kara, Alanya Muhtarlar Derneği Başkanı Rüştü Vural ve çok sayıda mahalle muhtarı katıldı.

‘EĞİTİM TECRÜBE VE BİRİKİM KAZANDIRACAK’

Programın açılışında konuşan ve benzer bir programı Antalya’da gerçekleştirdiklerini ifade eden bir Antalya Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, 13 ilde uygulanan muhtarlar programının 14’üncüsünün Antalya’da başladığını ifade etti. “Vatandaşın doğrudan ilk devlet kapısı olarak bildiği yer muhtarlıktır” diyen Aksu, “Bir olay anında ve görev gereği bir mahalleye gitsek ilk etapta buranın muhtarı kim diye sorarız. Dolayısıyla Muhtarlar Akademisi eğitiminin bu anlamda önemli olduğunu düşünüyorum. Bu eğitimi akademik anlamda bundan önce valiliklerimiz ile kaymakamlıklarımız yapıyordu. Muhtarlarımızı topluyorduk belli konularda zaman zaman, güncel olan konularda eğitimler veriyorduk. Ancak bir bütün olarak böyle bir programın uygulanmış olması iyi bir tecrübe ve birikim olacağını ben düşünüyorum.” diye konuştu.

‘MUHTARLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI VAR’

“Muhtarlıkla ilgili birçok kanunda, birçok mevzuatta farklı farklı düzenlemeler, yetki ve sorumluluklar var” diyen Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, “Muhtarlarımız bizim en önemli kamu görevlilerimizin başında geliyor aslında. Hem devlet ve vatandaş arasında bir köprü olma görevi, hem bir yönüyle seçilmiş olma, vatandaşın gönlünü alma, yerel demokrasinin, yerinden demokrasinin en önemli unsurlarından biri olma görevi varken, bir taraftan da çeşitli mevzuatlarla, kanunlarla tanımlanmış görev, yetki ve sorumlulukları da birbiriyle bağlantılı olarak yerine getiren en önemli kamu görevlilerinin başında geliyor. Ben çok yerinde bir uygulama olacağını, bunun yansımasının ülke sathında her bir ilimizde, ilçemizde, vilayetimizde etkili, faydalı ve ilerleyen dönemde de bu faydayı hep beraber göreceğimize gönülden temenni ediyorum.” dedi.

‘KALİTELİ BİR PROGRAM OLACAK’

Muhtarlar Akademisi Eğitim programının ALKÜ’nün üstlenmesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade eden ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, “Başta İçişleri Bakanlığımıza, Sayın Valimize, Sayın Kaymakamımıza, Rektörümüze, Sayın Muhtarlar Derneği Başkanımıza, üniversitemizde bu işi omuzlayan değerli hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Ben eminim ki bu eğitim faaliyetinden sonra muhtarlık faaliyetleri daha kaliteli, daha güzel olacaktır.” dedi.

“VATANDAŞIN DERDİNİ İLK MUHTARLAR DİNLER”

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Muhtarlar Daire Başkanı Suna Üstüner, yaklaşık 15 yıldır muhtarlarla birlikte çalıştığını belirterek, Muhtarlar Akademisi'nin muhtarların sahadaki bilgi ve deneyimlerini paylaşabilecekleri güçlü bir iletişim ve dayanışma ortamı oluşturacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtarlara verdiği öneme vurgu yapan Üstüner, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bugüne kadar gerçekleştirilen 53 toplantıda yaklaşık 40 bin muhtarın ağırlandığını hatırlattı. Konuşmasının devamında Üstüner, “Bir vatandaşımızın derdini ilk dinleyen, çözüm için ilk adım atan, vatandaşın sevinçte ve tasada ilk kapısı çalınan ve burada olan sizlersiniz. Mahallenin nabzını en iyi siz tutuyorsunuz. İşte bu yüzden sizlerin bilgiyle, tecrübeyle ve motivasyonla donatılması hepimizin öncelikle hedefidir.” şeklinde konuştu.

‘KUTSAL BİR GÖREV YAPIYORUZ’

Alanya Muhtarlar Derneği Başkanı Rüştü Vural ise, “Sayın muhtarlarımız; demokrasimizin temel unsurlarından, ülke yönetiminin en önemli yapı taşlarından ve devletimiz ile milletimiz arasında güçlü bir gönül köprüsü olan muhtarlarımız, Cumhuriyet tarihi boyunca köylerimizin ve mahallelerimizin en önemli temsilcileri olmuştur. Vatandaşlarımızın sesi olma sorumluluğunu taşıyan muhtarlarımız, bu kutsal görevi büyük bir özveri ve gururla yerine getirmektedir.” dedi.

2-5 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek programın sonunda muhtarlara sertifika verilecek.

Kaynak: ALKÜ BÜLTEN