Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazası, can kaybıyla sonuçlandı. Akşam saatlerinde yaşanan kazada yaşamını yitiren kişinin iş insanı Murtaza Topal (41) olduğu belirlendi.

KAZA BAŞAĞAÇ RAMPASINDA MEYDANA GELDİ

Kaza, Sandıklı ilçesi yakınlarında bulunan Başağaç rampasında meydana geldi. 26 TR 005 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın ardından araçta çıkan yangın kısa sürede büyüyerek otomobili sardı.

ARAÇ ALEV ALDI, SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine rağmen araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan G.Ç. (30) ise yaralı olarak kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı.

HAYATINI KAYBEDEN İSİM TANINMIŞ BİR İŞ İNSANI

Yapılan incelemelerde kazada hayatını kaybeden kişinin Murtaza Topal olduğu tespit edildi. Topal’ın, 2008-2009 yıllarında AK Parti İl Başkanlığı ve sonrasında milletvekilliği yapan Salih Koca’nın yeğeni olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri kazanın kesin nedenine ilişkin inceleme başlattı. Olayın, hız ve yol koşulları gibi faktörlerle bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.