Rusya merkezli medya organlarında yer alan iddialar, Türk Hava Yolları’nın (THY) uçuş planlamasına ilişkin dikkat çeken bir tablo ortaya koydu. Haberlere göre, mayıs ve haziran aylarını kapsayan süreçte 300’den fazla Rusya uçuşu iptal edildi. Konuya ilişkin THY’den henüz resmi bir açıklama gelmedi.

300’DEN FAZLA SEFER İPTAL EDİLDİ İDDİASI

Rus turizm basınında 30 Nisan 2026 tarihli haberlerde, THY’nin Rusya uçuş ağında ciddi daralma yaşandığı öne sürüldü. İddialara göre, sadece Rusya hatlarında değil, bu hatlara bağlı 18 uluslararası bağlantı uçuşunda da aksaklıklar yaşandı.

Bu durumun özellikle Rus yolcuların Avrupa ve Amerika’ya transit ulaşımını zorlaştırdığı ifade ediliyor.

YAKIT MALİYETLERİ VE JEOPOLİTİK GERİLİM VURGUSU

Haberde yer alan değerlendirmelerde, iptallerin arkasında artan petrol fiyatları ve yakıt tedarik sorunları olduğu iddia edildi. Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gelişmelerin ardından petrol fiyatlarının varil başına 200 dolara kadar yükseldiği ve bunun havacılık sektöründe ciddi maliyet baskısı oluşturduğu öne sürüldü.

Ayrıca bazı Türk havalimanlarında yakıt tedarikinde sıkıntı yaşandığına yönelik iddialar da dikkat çekti.

UZUN MENZİLLİ UÇUŞLAR DA ETKİLENMİŞ OLABİLİR

İddialara göre, yaşanan gelişmeler yalnızca Rusya ile sınırlı kalmadı. THY’nin bazı ABD, Kanada ve Güneydoğu Asya hatlarında da operasyonlarını daralttığı veya geçici olarak askıya aldığı ileri sürüldü.

TURİZM VE ALANYA’YA OLASI ETKİLER

Rusya pazarı, Antalya ve Alanya turizmi için kritik öneme sahip. Olası uçuş iptalleri ya da kapasite düşüşü, yaz sezonu öncesinde bölgeye gelecek turist sayısını ve rezervasyonları doğrudan etkileyebilir.

Turizm sektörü temsilcileri, özellikle yüksek sezon öncesinde yaşanabilecek bu tür gelişmelerin otel dolulukları ve uçuş fiyatları üzerinde belirleyici olabileceğine dikkat çekiyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Şu ana kadar Türk Hava Yolları tarafından söz konusu iddiaları doğrulayan ya da yalanlayan bir açıklama yapılmadı. Sektör temsilcileri, net tablonun ortaya çıkması için resmi açıklamaların kritik olduğunu vurguluyor.