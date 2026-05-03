Türkiye’de milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği kademeli emeklilik düzenlemesi, 2026 Nisan itibarıyla yeniden gündemin üst sıralarında yer alıyor. Özellikle 2000 yılı sonrası sigortalı olan çalışanlar, olası bir düzenlemenin kendilerini kapsayıp kapsamayacağını merak ediyor. Ancak şu ana kadar yürürlüğe girmiş resmi bir düzenleme bulunmuyor.

MECLİS’E SUNULAN TEKLİF DİKKAT ÇEKTİ

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan teklif, emeklilik sisteminde daha adil bir geçiş modeli oluşturmayı hedefliyor. Teklif, özellikle EYT kapsamı dışında kalan vatandaşlar için yeni bir umut olarak görülüyor.

Öte yandan Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan da köşe yazılarında sürecin nasıl şekillenebileceğine dair değerlendirmelerde bulunarak tartışmaları canlı tutuyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

Kademeli emeklilik modeli, sigortalı çalışanların belirli bir yaş ve prim gün şartını tamamlamaları halinde tam emeklilik yaşını beklemeden kısmi olarak emekli olabilmesini öngören bir sistem olarak öne çıkıyor. Bu modelin özellikle 2000–2008 arası sigorta girişi olanlar için uygulanabileceği konuşuluyor.

RESMİ DÜZENLEME VAR MI?

2026 itibarıyla kademeli emeklilikle ilgili yürürlüğe girmiş bir yasa bulunmuyor. Konu hem siyasi hem de ekonomik boyutlarıyla değerlendirilmeye devam ederken, gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan gelecek olası açıklamalara çevrilmiş durumda.

ERKEN EMEKLİLİK KİMLERİ KAPSIYOR?

Mevcut sistemde bazı gruplar erken emeklilik hakkından yararlanabiliyor:

EYT’liler: 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar yaş şartı olmadan emekli olabiliyor.

Engelli bireyler: En az %40 engellilik oranına sahip olanlar vergi indirimiyle yaş beklemeden emekli olabiliyor.

Malulen emeklilik: %60 iş gücü kaybı olanlar 10 yıl sigortalılık ve 1.800 prim günüyle emekli olabiliyor.

Ağır işlerde çalışanlar: Maden, basın ve askeri personel gibi mesleklerde fiili hizmet süresi zammı uygulanıyor.

Borçlanma hakkı: Doğum ve askerlik borçlanmasıyla prim gün sayısı artırılabiliyor ve sigorta başlangıcı geri çekilebiliyor.