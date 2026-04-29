Antalya’da 2026 Nisan itibarıyla kira artışı yeniden hızlandı. Turizm talebi ve göç etkisiyle özellikle sahil bölgelerinde fiyatların yaz aylarında daha da yükselmesi bekleniyor.

KİRALAR NEDEN YENİDEN YÜKSELİYOR?

Antalya’da kira fiyatları 2026 Nisan ayı itibarıyla yeniden yukarı yönlü hareket etmeye başladı. 2025 boyunca sert artışların yaşandığı konut piyasası, yılın ilk aylarında kısa süreli bir dengeye oturmuştu. Ancak yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte kiralık dairelere olan talep yeniden hız kazandı.

Özellikle Antalya sahil bölgelerinde kira artışı 2026 yaz sezonu öncesi dikkat çekici seviyelere ulaşmaya başladı. Ev arayan vatandaşlar son haftalarda ilan fiyatlarının hızlı değiştiğini söylüyor.

KISA DÖNEM KİRALAMA ETKİSİ

Gayrimenkul piyasasında faaliyet gösteren isimler, turizm amaçlı kısa süreli kiralamaların yeniden artmasının piyasayı doğrudan etkilediğini ifade ediyor. Bu durum uzun dönem kiralık ev sayısını azaltırken, mevcut konutlara olan talebi artırıyor.

Bu tablo özellikle Alanya, Lara ve Konyaaltı gibi turistik bölgelerde kira fiyatlarının yükselmesi sonucunu doğuruyor.

İNŞAAT MALİYETLERİ DE ETKİLİ

Kira artışının tek nedeni talep değil. İnşaat maliyetlerindeki yükseliş ve yeni konut üretimindeki yavaşlama da piyasadaki baskıyı artırıyor. Yeni projelerin sınırlı kalması, mevcut konutlara yönelimi hızlandırıyor.

Bu durum, Antalya’da kiralık ev bulmanın zorlaşması ve fiyatların yukarı yönlü kalması sonucunu beraberinde getiriyor.

YAZ AYLARI İÇİN BEKLENTİ

Sektör temsilcileri, önümüzdeki dönemde özellikle yaz sezonunda Antalya’da kira fiyatlarının daha da artması ihtimalinin güçlü olduğunu söylüyor. Talebin yüksek kalması halinde kısa vadede ciddi bir düşüş beklenmiyor.

Özellikle turizm yoğunluğu arttıkça, günlük ve haftalık kiralamalara yönelim artıyor. Bu da uzun süreli kiracılar için seçenekleri daraltıyor.

KİRACILAR VE EV SAHİPLERİ NE YAPMALI?

Uzmanlara göre kiracılar için en kritik konu zamanlama. Yaz sezonu öncesi Antalya’da uygun kiralık ev bulma ihtimali daha yüksek. Bu nedenle erken hareket edenler avantaj sağlıyor.

Ev sahipleri açısından ise piyasa dengesini korumak önemli. Aşırı yüksek fiyatlar yerine sürdürülebilir kira belirlemek, uzun vadeli kiracı bulmayı kolaylaştırıyor.