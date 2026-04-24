Antalya açıklarında kısa aralıklarla meydana gelen 5.0, 4.2 ve 4.0 büyüklüğündeki depremler bölgede hissedildi. AFAD verilerine göre Akdeniz’de art arda sarsıntılar kaydedildi.

Antalya açıklarında peş peşe meydana gelen depremler, günün ortasında bölgede kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Akdeniz deprem son dakika gelişmeleri kapsamında, aynı saat diliminde üç ayrı sarsıntı kaydedildi.

SAATLER İÇİNDE ÜÇ AYRI SARSINTI

AFAD verilerine göre ilk deprem saat 11.58’de 5.0 büyüklüğünde gerçekleşti. Bu sarsıntının ardından bölgede hareketlilik devam etti.

İkinci deprem saat 12.26’da 4.2 büyüklüğünde, üçüncü deprem ise saat 12.38’de 4.0 büyüklüğünde ölçüldü. Antalya açıklarında art arda deprem olması, bölgedeki sismik aktivitenin sürdüğünü ortaya koydu.

BÖLGEDEKİ DURUM YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Yetkililerden yapılan ilk açıklamalara göre, depremler sonrası herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin ihbar bulunmadı. Sarsıntılar özellikle kıyıya yakın ilçelerde kısa süreli hissedildi.

Uzmanlara göre bu tür kısa aralıklarla meydana gelen depremler, Akdeniz’de aktif fay hatlarının hareketliliğini gösteriyor. Bu durum, bölgede yaşayan vatandaşlar için dikkatli olunması gereken bir sürece işaret ediyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, vatandaşların yalnızca resmi kurumların açıklamalarını takip etmesi gerektiğini hatırlattı. Olası artçı sarsıntılara karşı tedbirli olunması ve panik yapılmaması istendi.

Deprem gerçeğiyle yaşayan Türkiye’de, özellikle Antalya ve çevresinde yaşayan vatandaşların deprem anı hazırlıklarını gözden geçirmesi gerektiği bir kez daha gündeme geldi.

Kaynak: AFAD