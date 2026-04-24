Alanya’da sabah saatlerinde denizde oluşan hortum kısa süreli korkuya neden oldu. Tosmur açıklarında görülen hortum karaya ulaşmadan etkisini yitirdi.

HORTUM DENİZDE ORTAYA ÇIKTI

Alanya Tosmur Mahallesi’nde denizde hortum oluştu ihbarı sabah saatlerinde çevrede kısa süreli tedirginlik yarattı. Saat 11.30 sıralarında deniz yüzeyinde belirgin şekilde yükselen hortum, bölgede bulunan vatandaşların dikkatini çekti.

VATANDAŞLAR KAMERAYA ALDI

Deniz üzerinde birkaç dakika boyunca etkili olan hortum, kıyıya doğru ilerlemeden zayıfladı. O anlara tanık olan vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntü aldı. Görüntülerde hortumun deniz yüzeyinden yükseldiği ve kısa sürede dağıldığı görülüyor.

KARAYA ULAŞMADAN ETKİSİNİ YİTİRDİ

Alanya’da denizde oluşan hortum karaya ulaşmadan kayboldu. Olayda herhangi bir yaralanma ya da maddi hasar bildirilmedi. Kısa süreli oluşan bu doğa olayı, özellikle sahil hattında bulunanlar tarafından yakından izlendi.

Uzmanlar, bu tür hortumların genellikle sıcaklık farklarının arttığı dönemlerde deniz üzerinde oluşabildiğini ve çoğu zaman kısa sürede etkisini kaybettiğini belirtiyor.