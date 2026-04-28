61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda gözler Antalya etaplarında. 3 gün sürecek yarışta dünya yıldızları sahaya çıkacak.

Türkiye’nin en köklü spor organizasyonlarından biri olan 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, rotasını Antalya’ya çeviriyor. Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ProSeries takviminde yer alan yarış, 26 Nisan’da İzmir’den başladı ve şimdi gözler Antalya etapları bisiklet turu programı detaylarında.

İLK START PATARA’DA VERİLECEK

Antalya’daki ilk etap 30 Nisan Perşembe günü koşulacak. Patara-Kemer arasındaki 180,7 kilometrelik parkur, turun en uzun etaplarından biri olacak. Sporcular Akdeniz sahil yolu boyunca hız yapacak.

Bu etapta rüzgar, tempo ve grup stratejileri belirleyici olacak. Düz hatlara yakın parkur yapısı, sprinter takımlar için avantaj sağlıyor.

FESLİKAN YAYLASI’NDA KRİTİK SINAV

1 Mayıs Cuma günü ise yarışın en zorlu bölümü olan Antalya-Feslikan Yaylası tırmanış etabı koşulacak. 127,9 kilometrelik bu parkur, “kraliçe etap” olarak öne çıkıyor.

Deniz seviyesinden başlayıp yüksek rakıma çıkan bu etapta, genel klasman sıralaması büyük ölçüde şekilleniyor. Zirveye ilk ulaşan isim, sarı mayo için ciddi avantaj yakalıyor.

ANTALYA MERKEZİNDE FİNAL TURU

2 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek Antalya şehir içi bisiklet etabı ile kentteki yarışlar tamamlanacak. 152,8 kilometrelik parkur, şehir merkezinden geçecek.

Bu etap, sporseverler için ayrı bir önem taşıyor. Çünkü yarışçılar ilk kez bu kadar yakından izlenebilecek. Trafik düzenlemeleri ve yol kapanmaları da bu gün yoğunlaşacak.

FİNAL ANKARA’DA YAPILACAK

Antalya’daki toplam 461,4 kilometrelik etapların ardından sporcular, 3 Mayıs’ta yapılacak büyük final için Ankara’ya geçecek.

Yarışta 23 takım ve 161 profesyonel sporcu mücadele ediyor. Dünya bisikletinin önemli isimleri Türkiye parkurunda pedal çeviriyor.

Özellikle Antalya’da Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu hangi yollar kapanacak sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yetkililerin etap günlerinde belirli saatlerde trafik kısıtlaması uygulaması bekleniyor.