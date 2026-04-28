Antalya Kaleiçi ulaşımında önemli akslardan biri olan Atatürk Caddesi, içme suyu hattındaki patlak nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. ASAT ekipleri bölgede çalışma yürütüyor.

KALEİÇİ ULAŞIMI ETKİLENDİ

Antalya’da Atatürk Caddesi’nde içme suyu hattı patladı. Özellikle Kaleiçi bölgesine ulaşımda kullanılan ana güzergâhlardan biri olan cadde, güvenlik gerekçesiyle araç trafiğine kapatıldı. Sabah saatlerinde yüzeye çıkan su, yol üzerinde birikintilere neden oldu.

ASAT EKİPLERİ SAHADA

Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) ekipleri, ihbar sonrası kısa sürede bölgeye ulaştı. Ekipler, arızanın olduğu noktaya ulaşabilmek için iş makineleriyle asfaltı kazmaya başladı. Çalışmalarda kepçeler kullanılırken, boru hattına erişim sağlanmaya çalışılıyor.

SÜRÜCÜLERE ALTERNATİF GÜZERGÂH UYARISI

Yetkililer, Antalya’da Atatürk Caddesi trafiğe kapatıldı uyarısı yaparak sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif yolları kullanmasını istedi. Trafik, Şehit Binbaşı Cengiz Toytuç Caddesi ve çevredeki güzergâhlara yönlendirildi.

ÇALIŞMALARIN BUGÜN TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

ASAT yetkilileri, arızanın giderilmesi için ekiplerin yoğun şekilde çalıştığını belirtti. Antalya içme suyu hattı patlağı nedeniyle başlatılan çalışmaların gün içerisinde tamamlanması planlanıyor.