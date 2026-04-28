Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşanan olay, bir ailenin hayatını altüst etti. Çiçekli Mahallesi’nde meydana gelen kazada, 2 yaşındaki Salih Çiftçi, babası Aziz Çiftçi’nin kullandığı minibüsün altında kalarak yaşamını yitirdi. Olay, bölgede büyük üzüntü yarattı.

PARK MANEVRASI FACİAYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre, tarım işçilerini taşıdığı servis aracıyla evine gelen Aziz Çiftçi, minibüsü park etmek istediği sırada sokakta bulunan küçük oğlu Salih’i fark edemedi. Kontrolden çıkmayan ancak görüş açısına girmeyen çocuk, aracın altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan küçük çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE SON YOLCULUK

Hayatını kaybeden Salih Çiftçi’nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Küçük çocuk için Çiçekli Mahallesi Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan yakınları ve mahalle sakinleri büyük üzüntü yaşadı.

Baba Aziz Çiftçi’nin cenazede ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Defin işlemlerinin ardından Çiftçi, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yaşanan olayın ardından güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Kazanın tüm yönleriyle araştırıldığı, ihmal olup olmadığının yapılacak değerlendirmelerle netlik kazanacağı bildirildi.

AİLE İÇİ KAZALAR YENİDEN GÜNDEMDE

Bu tür kazalar, özellikle araç manevraları sırasında çocuk güvenliğinin önemini bir kez daha gündeme getiriyor. Uzmanlar, dar alanlarda araç kullanırken çevrenin mutlaka kontrol edilmesi ve çocukların araç yakınında yalnız bırakılmaması gerektiğine dikkat çekiyor.

Yaşanan acı olay, Tarsus’ta derin bir üzüntüye neden olurken, küçük Salih’in ölümü mahallede uzun süre unutulmayacak bir iz bıraktı.