Alanya iş dünyasının tanınan isimlerinden YILMAZ Alanya Group Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Yılmaz, Türkiye’nin en çok konuşulan karşılaşmalarından biri olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için İstanbul’daydı. Futbol gündeminin merkezine oturan mücadeleyi yerinde izleyen Yılmaz, maç öncesinden başlayarak gece boyunca derbi atmosferini yakından yaşadı.

DERBİ ÖNCESİ KALAMIŞ’TA BULUŞMA

Karşılaşma öncesinde Kalamış’ta bulunan ünlü restoran Bedri Usta’da dostlarıyla bir araya gelen Yılmaz, akşam yemeğinde keyifli anlar geçirdi. Spor ve iş dünyasından isimlerin de bulunduğu buluşmada, derbi heyecanı maç saatine kadar sohbetlere yansıdı.

RAMS PARK’TA YERİNİ ALDI

Yemeğin ardından Rams Park’a geçen Burhan Yılmaz, tribündeki yerini alarak dev mücadeleyi stat atmosferinde takip etti. Türkiye’nin en büyük rekabetlerinden biri olarak görülen Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması, sahadaki mücadele kadar tribünlerdeki coşkuyla da dikkat çekti.

3-0’LIK GALİBİYET SONRASI BÜYÜK SEVİNÇ

Karşılaşmayı 3-0 kazanan Galatasaray, taraftarına büyük sevinç yaşatırken, Yılmaz da bu coşkuya tribünden ortak oldu. Maçın ardından yaşanan sevinç anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Yılmaz’ın paylaşımları kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

ALANYA’DAN DERBİYE YOĞUN İLGİ

Öte yandan derbi karşılaşmasına sadece İstanbul’dan değil, Türkiye’nin farklı şehirlerinden olduğu gibi Alanya’dan da çok sayıda futbolseverin ilgi gösterdiği görüldü. Büyük maçların şehirler arası hareketliliği artırdığına dikkat çekilirken, bu tür organizasyonların spor turizmine de katkı sunduğu ifade ediliyor.

Burhan Yılmaz’ın İstanbul’daki derbi ziyareti, hem spor hem de sosyal yaşamın iç içe geçtiği bir akşam olarak öne çıktı.Cemali Aydınoğlu