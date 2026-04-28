Sarı-lacivertli kulüpte olası seçim öncesi dikkat çeken iddia: Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın aday olmayacağı konuşuluyor.

FENERBAHÇE’DE SEÇİM SÜRECİ TARTIŞMASI

Fenerbahçe’de olası seçim süreciyle ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Kulüpte henüz resmi bir seçim kararı açıklanmadı ancak “Fenerbahçe başkanlık seçimi 2026 süreci” üzerinden tartışmalar hız kazandı.

Spor kulislerine yansıyan bilgilere göre, sarı-lacivertli camianın öne çıkan iki ismi Ali Koç ve Aziz Yıldırım ile ilgili dikkat çeken bir değerlendirme yapıldı.

İKİ İSİM İÇİN ADAYLIK İDDİASI

Sözcü gazetesinde yer alan haberde, seçim kararı alınması halinde hem Ali Koç’un hem de Aziz Yıldırım’ın başkanlık yarışına girmeyeceği öne sürüldü. Bu iddia kısa sürede camiada geniş yankı buldu.

Ancak söz konusu bilgilerin resmi bir açıklamaya dayanmadığı ve kulüp tarafından doğrulanmadığı da belirtiliyor.

YENİ ADAY İSİMLERİ KONUŞULUYOR

Olası bir seçimde yeni isimlerin devreye girmesi bekleniyor. Kulislerde adı geçen isimler arasında Hakan Safi, Barış Göktürk ve Mehmet Ali Aydınlar bulunuyor.

Öte yandan mevcut başkan Sadettin Saran ile ilgili adaylık konusundaki belirsizlik sürüyor. Saran cephesinden henüz net bir açıklama yapılmış değil.

CAMİA KARAR BEKLİYOR

Fenerbahçe’de gözler şimdi olası seçim kararına çevrilmiş durumda. Yönetimin nasıl bir adım atacağı ve Fenerbahçe seçim süreci nasıl şekillenecek sorusu camiada merak ediliyor.

Seçim kararının alınması halinde adayların netleşmesiyle birlikte kulüpteki hareketliliğin daha da artması bekleniyor.