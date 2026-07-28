FESTİVAL alanında incelemelerde bulunan belediye ekipleri, organizasyonun tüm aşamalarını gözden geçirerek hazırlıkların planlandığı şekilde sürdüğünü belirledi. Sporcuların ve ziyaretçilerin güvenli ve konforlu bir organizasyon geçirmesi için altyapı çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığı bildirildi.

YAĞLI GÜREŞLER YİNE FESTİVALİN ZİRVESİNDE

Gökbel Festivali'nin en önemli organizasyonu olan geleneksel yağlı pehlivan güreşleri, bu yıl da birbirinden iddialı başpehlivanları er meydanında buluşturacak. Güreşlerin yanı sıra futbol, voleybol, okçuluk ve atıcılık gibi farklı spor dallarında da çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

BİSİKLET TUTKUNLARI İÇİN İKİ AYRI ETKİNLİK

Festival kapsamında bu yıl bisiklet sporuna özel önem verildi. Festival alanında oluşturulan Bisiklet Temel Eğitim ve Sürüş Alanı ile çocuklar ve yetişkinler için iki ayrı parkur hazırlandı. Profesyonel eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek eğitimlerin yanı sıra, teknik becerilerin sergileneceği Pump Track parkuru da festival boyunca ücretsiz olarak kullanılabilecek. Festivalin son gününde ise sporcuları zorlu bir mücadele bekliyor. 2 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Gökbel Bisiklet Tırmanışı, 23 Projects Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nden başlayacak. Sporcular, 60,06 kilometrelik parkurda 2 bin 206 metrelik tırmanışı tamamlamak için pedal çevirecek. Katılımcılara forma ve yemek ikramı yapılırken, parkuru tamamlayan sporcular madalya ile ödüllendirilecek.

OFF-ROAD VE GELENEKSEL SPORLAR DA PROGRAMDA

Adrenalin tutkunları için hazırlanan off-road pistinde de son düzenlemeler yapıldı. Bu yıl izleyici alanları genişletilirken, off-road gösterilerinin daha güvenli ve geniş bir alanda takip edilmesi sağlandı.

Festival alanında ayrıca atıcılık ve binicilik etkinlikleri de gerçekleştirilecek. Geleneksel sporların tanıtılacağı bu bölümlerde ziyaretçiler farklı branşları yakından deneyimleme fırsatı bulacak.

SPORCULAR İÇİN ALTYAPI GÜÇLENDİRİLDİ

Organizasyona katılacak sporcuların ihtiyaçları doğrultusunda festival alanına yeni duş üniteleri yerleştirilirken, yapılan sondaj çalışmalarıyla uzun süredir gündemde olan su sorununun da çözüme kavuşturulduğu açıklandı. Ayrıca bu yıl ilk kez kullanılacak anons sistemi sayesinde yarış programları ve organizasyon duyuruları anlık olarak katılımcılara aktarılacak. Dört gün sürecek organizasyonda spor müsabakalarının yanı sıra konserler, çocuk etkinlikleri, alışveriş alanları ve Yörük kültürünü tanıtan etkinlikler de festival programına renk katacak. Ancak Gökbel Yaylası'nın en büyük heyecanı yine er meydanında yaşanacak mücadeleler ve farklı branşlardaki spor organizasyonları olacak. (Mehmet TUNÇ)

Kaynak: Haber Merkezi