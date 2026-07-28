​Alanya Belediyesi, ilçe genelindeki altyapı ve ulaşım yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Mahmutlar Mahallesi'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan Atatürk Caddesi'nde sıcak asfalt çalışmaları için ilk adım atıldı. Mevcut bozulmuş zeminin kazınmasıyla birlikte bölgede trafik akışı geçici olarak durduruldu.

​MUHTAR SÖNMEZ'DEN SABIR ÇAĞRISI

​Mahmutlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Sönmez, yürütülen projeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Kazı çalışmalarının hemen ardından sıcak asfalt serim işlemlerine hızla geçileceğini belirten Sönmez, çalışmalar süresince yaşanabilecek geçici trafik ve ulaşım aksaklıkları nedeniyle tüm esnaf ve vatandaşlara gösterdikleri sabır, anlayış ve destekten ötürü teşekkür etti. Mahallemize değer katacak bu önemli çalışmanın hayata geçirilmesinde katkı sağlayan başta Alanya Belediye Başkanı sayın Osman Tarık Özçelik olmak üzere, Belediye Başkan Yardımcısı sayın Murat Levent Koçak’a ve sahada özveriyle görev yapan Alanya Belediyesi’nin tüm çalışan personeline emekleri ve katkıları için teşekkürlerini ileten Sönmez, daha güvenli, konforlu ve modern yollar için çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurguladı. Atatürk Caddesi'ni kullanan sürücülerin ve yayaların mağduriyet yaşamaması için belediye ekipleri tarafından gerekli yönlendirme ve uyarı tabelaları yerleştirildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından caddenin modern ve konforlu bir görünüme kavuşarak yeniden trafiğe açılması bekleniyor. (Sudi ÇANDIR)

Kaynak: Haber Merkezi