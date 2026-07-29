Alanya Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Festivali, bu yıl 20'nci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. 30 Temmuz ile 2 Ağustos tarihleri arasında Gökbel Yaylası'nda düzenlenecek organizasyon, Türkiye'nin önde gelen başpehlivanlarını er meydanında buluşturacak.

BAŞKAN ÖZÇELİK'TEN KATILIM ÇAĞRISI

Yörük kültürünün ve asırlık yağlı güreş geleneğinin yaşatıldığı festival için hazırlıklar sürerken, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik sosyal medya üzerinden vatandaşlara davette bulundu. Özçelik'in yaptığı açıklamaya göre etkinlik, ata sporunun heyecanını ve bölgenin misafirperverliğini bir araya getirecek. Başkan Özçelik, "Gökbel'de dualar semaya yükselecek, davulun sesi yaylaya karışacak. Dostluğu, paylaşmayı ve Alanya'mızın eşsiz misafirperverliğini hep birlikte yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

YÖRÜK KÜLTÜRÜ VE SPOR BİR ARADA

Her yıl yaz aylarında binlerce vatandaşı ağırlayan Gökbel Yaylası, bu organizasyonla sadece bir spor müsabakasına değil, geniş çaplı bir kültürel şölene ev sahipliği yapıyor. Dört gün sürecek etkinlik programı kapsamında pehlivanların mücadelelerinin yanı sıra, Yörük kültürünü yansıtan geleneksel yaşam pratikleri de festival alanında ziyaretçilerin ilgisine sunulacak.