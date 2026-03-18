Ramazan Bayramı öncesi milyonlarca emeklinin beklediği ödeme takvimi açıklandı. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için tarihler belli oldu.

İKRAMİYE ÖDEMELERİ BAŞLADI

2026 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri netleşti. Bu yıl 4.000 TL olarak belirlenen bayram ikramiyesi, farklı emekli grupları için kademeli olarak hesaplara yatırılıyor.

Bayram öncesi özellikle mutfak masrafı, yol gideri ve temel ihtiyaçlar için bu ödeme birçok kişi için kritik bir destek haline geliyor. Alanya’da da bankaların önünde son günlerde oluşan yoğunluk dikkat çekiyor.

SSK EMEKLİLERİ PARAYI ALDI

SSK emeklileri için ödeme süreci tamamlandı. 14-16 Mart tarihleri arasında maaş günlerine göre yatırılan ikramiyeler, hesaplara geçti.

Birçok emekli hem maaşını hem de ikramiyesini aynı anda çekti. Banka önlerinde sabah saatlerinden itibaren hareketlilik vardı.

BAĞ-KUR ÖDEMELERİ DEVAM EDİYOR

Bağ-Kur emeklileri bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ise 17-18 Mart olarak açıklandı.

• 17 Mart: Maaş günü 25-26 olanlar

• 18 Mart: Maaş günü 27-28 olanlar

Bugün itibarıyla Bağ-Kur’luların da büyük bölümü ödemelerini almış olacak.

MEMUR EMEKLİLERİNE TARİH VERİLDİ

En çok merak edilen grup olan memur emeklileri için ödeme tarihi de netleşti.

Memur emeklilerinin bayram ikramiyesi 19 Mart tarihinde hesaplara yatırılacak.

Nisan maaşları ise 1-5 Nisan tarihleri arasında ödenecek.

Yani birçok emekli için bayram öncesi çifte ödeme dönemi yaşanıyor.

...aslında mesele sadece ikramiye değil. Pazara çıkan herkes farkında.

BAYRAM ÖNCESİ NEFES ALDIRACAK

4.000 TL emekli bayram ikramiyesi, özellikle sabit gelirle geçinenler için kısa süreli de olsa bir rahatlama sağlayacak.

Ancak fiyatların geldiği noktada bu tutarın ne kadar yeteceği de ayrı bir tartışma konusu. Bir emekli, “Daha markete girmeden yarısı gidiyor” diyor. Kalanıyla ne yapılır...

Öte yandan ödemelerin zamanında yapılması, piyasada nakit akışını artırması açısından da önemli görülüyor.