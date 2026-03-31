Manisa Turgutlu’da gece yarısı yaşanan olayda boşanma aşamasındaki eşinin evine giden şahıs, aynı aileden 4 kişiyi silahla öldürdü

KAN DONDURAN OLAY GECE YARISI YAŞANDI

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yaşanan olay, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Kabaçınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Ö.C. (28), boşanma aşamasında olduğu eşinin baba evine gitti. Burada çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

Olayın nasıl bu noktaya geldiği henüz net değil. Ama belli ki… gece kimsenin beklemediği bir anda oldu.

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Şüpheli, evde bulunan eşi S.N.C. (20), kayınvalidesi F.G. (41), kayınpederi M.G. (51) ve kayınbiraderi Y.C.G. (13)’yi silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası zanlı hızla bölgeden uzaklaştı.

Manisa Turgutlu aile içi cinayet olayı, kısa sürede ilçede büyük bir şok etkisi yarattı.

SİLAH SESLERİ ÜZERİNE ORTAYA ÇIKTI

Gece saatlerinde duyulan silah sesleri üzerine mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Komşular… ne olduğunu ilk başta anlamadı. Sadece sesler vardı, sonra sessizlik.

ZANLI BABASININ EVİNDE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu Yunusdere Mahallesi’nde babasının evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Turgutlu’da aile katliamı ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

DAHA ÖNCE KORUMA KARARI VARMIŞ

Olayla ilgili ortaya çıkan detaylar dikkat çekti. Şüpheli hakkında daha önce hakaret suçundan devam eden bir dava bulunduğu öğrenildi. Ayrıca boşanma aşamasındaki eşine yönelik 1 aylık koruma kararı uygulandığı da belirlendi.

Bu detay… aslında her şeyi anlatıyor gibi ama yine de yetmiyor.

CENAZELER ADLİ TIPA KALDIRILDI

Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma sürüyor.

Bir ev… bir gece… ve geriye kalan büyük bir boşluk.