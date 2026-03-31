"GAZİANTEP MAÇI ZOR AMA HAZIR OLACAĞIZ"

Milli arayı değerlendirdiklerini belirten Pereira, takımın son durumuna ilişkin konuştu. Pereira, "Son maçımız bizim için çok önemliydi ve 5 golle kazandık. Şu anda ligde orta sıralardayız ve geçen sezona göre daha iyi durumdayız. Ancak önümüzde 7 maç var ve daha iyisini yapabileceğimize inanıyorum. Bu hafta maç oynamıyoruz, eksiklerimizi gidermek için önemli bir fırsat. Gaziantep deplasmanı zor olacak. Rakibimiz topa hakim, ne yaptığını bilen bir takım. Ama biz de buna göre hazırlanıp iyi bir sonuç almak istiyoruz" dedi.

"16 BERABERLİK BİZİ YANSITMIYOR"

Corendon Alanyaspor'un bu sezonki beraberlik sayısına da değinen Pereira, ortaya çıkan tablonun oyun anlayışlarını tam olarak yansıtmadığını söyleyerek, "16 beraberliğin en az 10'unu kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Hep küçük detaylarda kaybettik. İnsanlar skora bakınca bizi defansif bir takım sanabilir ama bu doğru değil. Tam tersine, topa sahip olan, daha çok pozisyona giren, daha fazla pas yapan ve şut çeken taraf biz oluyoruz. Sadece son dokunuşlarda eksik kalıyoruz. Bu da zamanla gelişecek bir süreç." şeklinde konuştu.

"OYUN FELSEFEMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Sezonun kalan bölümü için risk planını da anlatan Pereira, sistemden taviz vermeyeceklerini net bir şekilde dile getirdi. Portekizli çalıştırıcı, "Aynı oyun anlayışıyla devam edeceğiz. Çok büyük riskler almayı düşünmüyorum çünkü zaten iyi oynuyoruz. Elbette maçın gidişatına göre bazı anlarda risk alabiliriz. Örneğin Göztepe maçında son bölümde üç santrforla oynadık. Ama genel olarak planımızdan sapmayacağız." dedi.

"HAGI İÇİN ZOR BİR MAÇTI"

Romanya Milli Takımı'nda kaptan olarak sahaya çıkan Ianis Hagi’nin performansını da değerlendiren Pereira, Türkiye karşısında yaşanan zorluklara dikkat çekerek, "Türkiye çok güçlü bir takım. Bu nedenle Romanya maç boyunca zorlandı. Topa sahip olamadıkları için Hagi de istediği oyunu oynayamadı. Aslında bu sadece onun değil, tüm takımın yaşadığı bir sorundu. Çünkü Hagi topla oynamayı seven bir oyuncu ama Romanya topa sahip olamadı. Sadece Hagi için değil, Romanya'da her oyuncu için zor bir maç oldu. Benim görüşüm seviye farkı bir hayli fazlaydı." dedi.

"ALANYA'DA AİLECEK ÇOK MUTLUYUZ"

Yaklaşık bir yıldır Alanya'da yaşayan Pereira, hem kendisinin hem de ailesinin şehirdeki yaşamından oldukça memnun olduğunu söyledi. Pereira, "Türkiye’yi çok seviyorum, insanlar bana çok iyi davranıyor. Alanya, Trabzon'a göre çok farklı ama çok canlı bir şehir. Çocuklarım uluslararası bir okulda okuyor ve farklı milletlerden arkadaşlar ediniyor. Bu onlar için büyük bir kazanım. Eşim de burada mutlu, kendi işleriyle ilgili organizasyonlar yapıyor. Kısacası Alanya'da olmaktan çok mutluyuz."

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira’nın sözleri, turuncu-yeşilli ekibin aslında sahada ortaya koyduğu oyunun skora tam olarak yansımadığını gözler önüne sererken, kalan haftalar için de umut verdi. Pereira ve öğrencileri, özellikle de Gaziantep FK deplasmanında alacakları galibiyetle hem deplasmanda 3 puan hasretini dindirmek hem de üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Cemali AYDINOĞLU