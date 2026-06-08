Olay, Diliskelesi Mahallesi 705. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre E.T. ile eşi Elif T. arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın sokağa taşmasının ardından E.T.’nin eşine bıçakla saldırdığı öne sürüldü. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Elif T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. İlk incelemelerde kadının vücudunda çok sayıda bıçak darbesi bulunduğu belirtildi.

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Dilovası'nda kocası Erdal K. tarafından sokak ortasında vahşice bıçaklanan Elif K., ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Olay sonrası cani kocayı linç etmek isteyen… https://t.co/2Xz70POnOe pic.twitter.com/s5Z6Bi4E7e — 23 DERECE (@yirmiucderece) June 7, 2026

Olayın ardından polis ekiplerine teslim olan şüpheliye mahalle sakinlerinin tepki gösterdiği öğrenildi. İddiaya göre kalabalığın büyümesi üzerine polis ekipleri güvenlik önlemlerini artırdı ve olası bir linç girişimini engelledi.

MAHALLEYE YENİ TAŞINMIŞLARDI

Mahalle sakinlerinin aktardığı bilgilere göre çiftin yaklaşık iki ay önce Diliskelesi Mahallesi’ne taşındığı öğrenildi. Olayın ardından çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, polis ekipleri görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Olayın ardından mahalle sakinleri, şüpheli kocayı darp etti. https://t.co/5mpvfpejT6 pic.twitter.com/RH6fODhHZ4 — 23 DERECE (@yirmiucderece) June 8, 2026

GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI

Olay anına tanıklık eden bir mahalle sakini, bağrışma sesleri üzerine dışarı çıktıklarını belirterek şunları söyledi:

“Bir anda sesler duyduk. Dışarı çıktığımızda bir kişinin yerdeki kadına saldırdığını gördük. Vatandaşlar müdahale etmeye çalıştı. Kısa süre sonra polis ve sağlık ekipleri geldi.” Sanayi sitesinde tamir için bırakılan otomobil yandı İçeriği Görüntüle

KADIN CİNAYETLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Dilovası’nda yaşanan olay, Türkiye’de kadınlara yönelik şiddet ve kadın cinayetleri konusunu bir kez daha gündeme taşıdı. Kadın hakları örgütleri ve sivil toplum kuruluşları, benzer olayların önlenmesi için koruyucu mekanizmaların daha etkin işletilmesi gerektiğini vurguluyor.