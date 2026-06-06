Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir kişi eşini ve kızını silahla vurarak ağır yaraladı. Olayın ardından şüpheli kayıplara karışırken, yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede H.T. ile eşi E.T. arasında sebebi henüz belirlenemeyen bir tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine H.T., yanında bulundurduğu tabancayla eşine ve kızı M.T.'ye ateş etti.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Silah seslerini duyan çevredeki komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine, belirtilen adrese hızla polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan E.T. ve M.T., ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yetkililer tarafından aktarılan bilgilere göre, hastanede tedavi altına alınan anne ve kızın sağlık durumları ciddiyetini koruyor. Silahlı eylemi gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan H.T.'nin yakalanması ve olayın arka planının aydınlatılması amacıyla emniyet güçleri tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.