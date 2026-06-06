İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSYÖN verilerine göre, Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde mayıs ayında toplam 824 ton deniz ürünü işlem gördü. Halde satışa sunulan 83 farklı ürün arasında en yüksek satış hacmine hamsi ulaştı.

Mayıs ayı boyunca 129 ton 563 kilogram satışla toplam ürünlerin yüzde 15,7'sini oluşturan hamsi, en çok talep gören balık türü olarak kayıtlara geçti. Hamsiyi sırasıyla 116 ton 612 kilogram ile levrek, 114 ton 23 kilogram ile somon ve 112 ton 738 kilogram ile çipura takip etti. Diğer çok satılan türler ise 91 ton 370 kilogramla istavrit, 46 ton 260 kilogramla sardalya, 33 ton 224 kilogramla tekir, 21 ton 706 kilogramla kefal, 19 ton 690 kilogramla ithal uskumru ve 18 ton 313 kilogramla granyöz şeklinde sıralandı.

FİYAT LİSTESİNDE NELER VAR?

İSYÖN tarafından açıklanan rakamlara göre, en çok satılan balık olan hamsinin kilogramı ortalama 67,89 liradan alıcı buldu. Hal tezgahlarında levrek 377,80, somon 220,09, çipura 338,47 ve istavrit 96,67 liradan işlem gördü. Ekonomik türlerden sardalya 109,75, kefal ise 56,53 liralık ortalama fiyatlarla satıldı. Daha yüksek fiyat bandındaki tekir 295,54, ithal uskumru 300 ve granyöz 278,72 lira seviyesinden alıcıyla buluştu.

MAYIS AYINDA FİYAT ŞAMPİYONU HANGİ ÜRÜN OLDU?

Av yasağının başladığı bahar aylarında lüks tüketim grubuna giren deniz ürünlerinin fiyatlarındaki yukarı yönlü seyir devam etti. Halin mayıs ayındaki en pahalı ürünü, kilogramı ortalama 2 bin 305 lira 98 kuruşa yükselen ıstakoz oldu. Istakozun ardından en yüksek fiyatlı ürünler; 1417 lira 51 kuruşla sinarit, 1233 lira 33 kuruşla dülger ve 1185 lira 37 kuruşla barbunya olarak listelendi. Listenin devamında pisi 1061 lira 54 kuruş, dil balığı 1017 lira 42 kuruş, lahoz 970 lira 88 kuruş, mercan 895 lira 9 kuruş ve kırlangıç 893 lira 2 kuruşluk etiketlerle yer aldı.