PROF. Dr. Mehmet Yalnız, en sık görülen sindirim sistemi hastalıklarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte toplumda hareketsiz yaşam tarzının yaygınlaştığını belirten Yalnız, bu durumun sağlık üzerinde olumsuz etkiler yarattığını söyledi. Hareketsizliğin yanı sıra beslenme alışkanlıklarının da değiştiğine dikkat çeken Yalnız, özellikle batı tipi beslenmenin sindirim sistemi hastalıklarının artışında önemli rol oynadığını ifade etti. Bu yaşam tarzının obezite başta olmak üzere birçok sağlık sorununa zemin hazırladığını vurgulayan Yalnız, Türkiye’nin obezite oranlarında Avrupa’da üst sıralarda yer aldığını dile getirdi.

"TEDAVİ SEÇENEKLERİ SINIRLI"

En sık görülen sindirim sistemi hastalıklarının başında reflünün geldiğini belirten Yalnız, "Halk arasında reflü olarak bilinen bu hastalık, mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasıyla ortaya çıkar" dedi. İkinci sırada huzursuz bağırsak sendromunun yer aldığını aktaran Yalnız, bu rahatsızlığın gaz, şişkinlik, kabızlık veya ishal gibi şikayetlerle kendini gösterdiğini söyledi. Kolon kanserlerinde de artış yaşandığına dikkat çeken Yalnız, bu hastalığın genellikle kolon poliplerinden geliştiğini ifade etti. Pankreas kanserinin de son yıllarda artış gösterdiğini belirten Yalnız, tedavi seçeneklerinin ise halen sınırlı olduğunu kaydetti.

"TOPLUM BİLİNÇLİ OLMALI"

Pankreas hastalıkları arasında pankreas iltihabının da sık görüldüğünü belirten Yalnız, özellikle safra kesesi taşlarına bağlı tıkanıklıkların bu duruma yol açabileceğini söyledi. Sağlıklı bir yaşam için düzenli hareket edilmesi ve dengeli beslenme alışkanlıklarının benimsenmesi gerektiğini vurgulayan Yalnız, bu konuda toplumun daha bilinçli olması gerektiğinin altını çizdi.