CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İzmir'de gerçekleştirmeyi planladığı buluşma öncesinde gerginlik yaşandı. İzmir Valiliği'nin Cumhuriyet Meydanı için yapılan başvuruya olumsuz yanıt vermesine rağmen alanda toplanan kalabalığa polis ekipleri TOMA ve biber gazı ile müdahale gerçekleştirdi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararının ardından Özel, ilk planlı halk buluşmasını İzmir'de organize etti. CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, vatandaşları saat 12.00'de Cumhuriyet Meydanı'na davet etmişti. Ancak valilik, alanın kısıtlı kapasitesini gerekçe göstererek miting adresi olarak Gündoğdu Meydanı'nı işaret etti.

CHP ADRES DEĞİŞTİRMEDİ

Sözcü'nün aktardığına göre, valiliğin alternatif yer göstermesine rağmen CHP yönetimi adres değişikliğine gitmeyeceğini duyurdu. Özgür Özel'in programı planlandığı gibi Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştireceği bilgisi yetkililere iletildi. Bu kararın ardından meydan çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

MÜDAHALE NASIL BAŞLADI VE SONRAKİ PROGRAM NE?

Miting saati yaklaşırken Cumhuriyet Meydanı'nda toplanmaya başlayan vatandaşlar ile güvenlik güçleri arasında tansiyon yükseldi. Valiliğin yasak kararı doğrultusunda grubun dağılmasını isteyen polis ekipleri, uyarılara rağmen alanı boşaltmayan kitleye TOMA ve biber gazı kullanarak müdahale etti. Yaşanan arbede bölgedeki hareketliliği artırdı.

İzmir'deki gergin bekleyişin ardından Özgür Özel'in bir sonraki durağı Manisa olacak. CHP liderinin, 26 Mayıs Salı günü saat 17.00'de Manisa'da düzenlenecek programda vatandaşlarla bir araya gelmesi bekleniyor.