CİLT kanserinin dünyada en sık görülen kanser türlerinden biri olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Ali Türkay, özellikle melanomun en agresif ve ölümcül deri kanseri türü olduğuna işaret etti. Dr. Öğr. Üyesi Türkay, “Cilt kanseri gözle görülebilen ve erken teşhis edildiğinde ilk aşamada yüzde 99-100 oranında tedavi edilebilen bir hastalıktır. Ancak belirtiler ihmal edildiğinde sonuçları çok ağır olabilmektedir. Melanom, derinin üst tabakasından başlayarak kısa sürede lenf bezlerine ve iç organlara yayılma potansiyeline sahiptir.” dedi.

CİLT KANSERİNİ TANIYIN, KORUNUN, HAYAT KURTARIN!

Deri kanserinin en önemli nedeninin güneş ve solaryum kaynaklı ultraviyole (UV) ışınları olduğunu ifade eden Cildiye Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Türkay, “Özellikle çocukluk ve ergenlik çağında geçirilen su toplamalı, şiddetli güneş yanıkları, ilerleyen yaşlarda deri kanseri ve melanom riskini katlayarak artırır. Açık tenli ve renkli gözlü olan, vücutta 50'den fazla bene sahip olan, güneşte kolay kızaran ve ailede deri kanseri öyküsü olan kişiler daha fazla risk altındadır.” dedi.

NE ZAMAN ŞÜPHELENMELİ VE DOKTORA GİTMELİ?

Güneşin zararlı etkilerinden korunmanın önemine değinen Türkay, “UV ışınlarının en yoğun olduğu 10.00-16.00 saatleri arasında doğrudan güneş altında kalınmamalıdır. Geniş kenarlı şapka, UV korumalı gözlük ve koruyucu giysiler tercih edilmelidir. Bulutlu havalarda dahi en az SPF 30, ideal olarak SPF 50+ içeren güneş koruyucu kremler kullanılmalı ve düzenli olarak yenilenmelidir. Solaryum cihazları Dünya Sağlık Örgütü tarafından kesin kanserojen olarak sınıflandırılmıştır.” diye konuştu.

Vatandaşlara ben takibi konusunda da uyarılarda bulunan Türkay, “Ciltte oluşan değişimlerin dikkatle izlenmesi gerekir. Benlerde şekil bozukluğu, düzensiz sınırlar, renk değişiklikleri, büyüme, kaşıntı veya kanama gibi belirtiler görülmesi halinde vakit kaybetmeden dermatoloji uzmanına başvurulmalıdır. “Unutmayın, erken teşhis hayat kurtarır.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Alanya EAH BÜLTEN