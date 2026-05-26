​Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iki bin iki yılındaki siyasi krize atıfta bulunan Şamil Tayyar, Bülent Ecevit’in liderliğindeki Demokratik Sol Parti’nin nasıl bir operasyonla zayıflatıldığını anlattı. Tayyar, Dışişleri Bakanı İsmail Cem ve Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan öncülüğünde DSP’den altmış üç milletvekilinin istifa ederek Yeni Türkiye Partisi’ni kurduğunu belirtti. Sekiz Temmuz iki bin ikide başlayan istifaların yirmi iki Temmuz’da partiye dönüştüğünü ifade eden Tayyar, bu partinin üç Kasım iki bin iki seçimlerinde yalnızca yüzde bir virgül on beş oy alabildiğini hatırlattı.

​MASA BAŞI ANKETLERE GÜVENMEYİN

​İstifa sürecinde kamuoyuna sunulan anketlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Tayyar, bugün CHP için ortaya atılan yüzde yirmi dokuzluk anket verilerine de aynı şüpheyle yaklaştı. İstifalar sırasında yeni partinin yüzde otuz civarında oy alacağına dair masa başı anketler yayınlandığını söyleyen Tayyar, iddia sahiplerine meydan okudu. Aksini düşünenlerin ortalığı germesine gerek olmadığını belirten Tayyar, hemen partilerini kurup şanslarını denemelerini önererek sözlerini belki siz haklısınız diyerek noktaladı. Şamil Tayyar’ın bu çıkışı, CHP içindeki muhalif kanat ile mevcut yönetim arasındaki iplerin gerildiği ve tasfiye iddialarının ayyuka çıktığı bir dönemde siyaset kulislerini iyice hareketlendirdi.