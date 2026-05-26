​​AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe binasında geleneksel bayramlaşma törenini gerçekleştirdi. Teşkilat kademelerinden muhtarlara, meclis üyelerinden çok sayıda vatandaşa kadar geniş bir katılımın sağlandığı programda konuşan İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, teşkilatın her an seçim olacakmış gibi sahada aktif bir şekilde çalıştığını belirtti. Alanya genelinde 32 bin civarında olan üye sayılarını yıl sonuna kadar en az 35 bine çıkarmayı hedeflediklerini müjdeleyen Tavlı, tüm İslam aleminin ve Alanyalıların bayramını kutladı.

​​AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı, geleneksel Kurban Bayramı bayramlaşma törenini ilçe teşkilat binasında büyük bir coşku ve geniş bir katılımla gerçekleştirdi. Bayramın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun derinden hissedildiği törende, partililer ve Alanyalı vatandaşlar bir araya gelerek bayram sevincini paylaştı.

​YOĞUN KATILIM GERÇEKLEŞTİ

​İlçe binasında düzenlenen geleneksel bayramlaşma törenine; AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, AK Parti 28. Dönem Antalya Milletvekili Adayı, eski MHK Başkanı ve eski Süper Lig hakemi, AK Parti MKYK Üyesi

Kuddusi Müftüoğlu, Doğu Marmara Koordinatörü Mustafa Toklu,

Kadın ve Gençlik Kolları başkanları ile yönetimleri, belediye meclis üyeleri, Alanya Muhtarlar Derneği Başkanı Rüştü Vural ve mahalle muhtarları, parti yöneticileri, çok sayıda partili ve vatandaş katıldı. Katılımcıların yoğun ilgisi nedeniyle ilçe teşkilatında adeta adım atacak yer kalmadı.

​"YARIN SEÇİM OLACAKMIŞ GİBİ SAHADAYIZ"

​Törende partililere ve vatandaşlara hitaben coşkulu bir konuşma gerçekleştiren İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, AK Parti’nin Alanya’daki gücüne ve teşkilatın dinamizmine dikkat çekti. AK Parti’nin üye sayısı bakımından Alanya’da açık ara en büyük parti olduğunu belirten Başkan Tavlı, şu ifadeleri kullandı:

​"Bizler, yarın seçim olacakmış gibi büyük bir azim ve gayretle çalışıyoruz. Teşkilat olarak sadece seçim dönemlerinde değil, her zaman sahadayız ve vatandaşımızın yanındayız. AK Parti, Alanya’da en çok üyesi olan lider partidir. Bu yılki öncelikli hedefimiz, şu an 32 binlerde olan üye sayımızı yıl sonuna kadar yapacağımız çalışmalarla en az 35 bine çıkarmaktır. Bu hedef doğrultusunda tüm teşkilatımızla birlikte durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz."

​BAYRAM TEBRİĞİ İLE SON BULDU

​Konuşmasının sonunda tüm Alanyalıların ve İslam aleminin bayramını tebrik eden Başkan Tavlı, "Bu mübarek günlerin huzur, bereket ve barış getirmesini diliyor; tüm Türk ve İslam aleminin, kıymetli Alanyalı hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

​Konuşmaların ardından ilçe protokolü, partililer ve vatandaşlar tek tek bayramlaşarak günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Muhabir: Sudi Çandır