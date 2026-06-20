A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA

Dünya Kupası grup aşamasında Paraguay'a mağlup olarak turnuvaya veda etti. Bu erken elenme, Türk futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, teknik direktör Vincenzo Montella eleştirilerin odağına yerleşti.

Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Sinan Engin, alınan başarısız sonucun ardından teknik heyetin kadro tercihlerini ve yönetimini değerlendirdi. Engin, turnuvaya veda edilmesinin bir numaralı sorumlusu olarak İtalyan çalıştırıcıyı gösterdi.

MONTELLA'YA YÖNELİK TEPKİLER

Engin'in aktardığı değerlendirmelere göre, milli takımın uzun yıllar süren turnuva hasreti beklentilerin uzağında sonuçlandı. Süreci eleştiren Engin, "24 sene sonra Dünya Kupası'na katılıyorsun. Bir tane egolu, inatçı teknik direktöre bu takımı teslim ettik. Yazık, günah! En büyük hayal kırıklığı, Montella gibi bir acemimizin olması." ifadelerini kullandı.

24 YILLIK BEKLENTİ NASIL SONUÇLANDI?

Türkiye'nin en son 2002 yılında katılım sağladığı Dünya Kupası serüvenine 24 yıl aradan sonra dönmesi kamuoyunda yüksek beklenti oluşturmuştu. Çeyrek asra yakın süren bekleyişin ardından gelen erken veda, hem spor otoriteleri hem de taraftarlar nezdinde teknik kadronun yeterliliğine dair tartışmaları hızlandırdı.